Alle Funktionen, um Ihre nächste Idee voranzutreiben

Entdecken Sie Hostinger Horizons – leistungsstarke Funktionen zur codefreien, leichten Erstellung und Veröffentlichung von Websites und Web-Apps.

Keine Kreditkarte erforderlich.

Mehr Leistung – von Anfang an

No-Code Plattform
Veröffentlichen Sie Ihr Projekt, ohne Code zu schreiben. Erklären Sie, was Sie brauchen, und die KI erledigt es – von Design bis Funktionen.

Integrationen
Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Website oder App. Fügen Sie Zahlungen, Nutzerkonten, Analysen und mehr hinzu.

Mit 1 Klick veröffentlichen
Gehen Sie sofort live. Testen, optimieren und veröffentlichen Sie Ihre Website oder Web-App in Minuten.

Neueste LLMs
Arbeitet mit fortschrittlichsten großen Sprachmodellen (LLMs) – für garantierte Geschwindigkeit und Kreativität.

Textbearbeitungsmodus
Passen Sie Textkomponenten visuell in Echtzeit an.

Design nach Bilddatei
Einfach Bild hochladen und Design erhalten. Verwandeln Sie visuelle Referenzen in komplette Webseiten.

Integrierte SEO-Optimierung
Hostinger Horizons sorgt dafür, dass jedes Ihrer Projekte gefunden wird. Von der Google-Suche bis zu ChatGPT – Sie sind abgesichert.

Code-Bearbeitung
Mit vollem Zugriff auf den Code Ihres Projekts können Sie es nach Ihren Wünschen reparieren, optimieren und weiterentwickeln.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Keine Kreditkarte erforderlich.

Ihr KI-Partner für alle Fälle

Hostinger Horizons übernimmt den gesamten kreativen Prozess – von der Erstellung über die Verwaltung und Veröffentlichung bis hin zur Skalierung Ihres Projekts. Entdecken Sie alle Funktionen nach Kategorien.

Veröffentlichen und Updaten

Gehen Sie mit nur einem Klick live. Nehmen Sie jederzeit Aktualisierungen vor – keine Einrichtung oder erneute Bereitstellung erforderlich.

Automatische Fehlerbehebung

Sollte einmal etwas schieflaufen, hilft Horizons Ihnen dabei, Probleme automatisch zu erkennen und zu beheben.

Versionswiederherstellung

Kehren Sie mit nur einem Klick zu jeder früheren Version zurück. Tools zur Versionsverwaltung sind nicht erforderlich.

SEO-bereit

Integrierte SEO-Best Practices unterstützen Ihr Website-Ranking – ohne erforderliche Plugins oder zusätzliche Einstellungen.

KI-Chat

Beschreiben Sie Änderungen oder neue Funktionen in eigenen Worten. Die KI aktualisiert Ihr Projekt sofort. Ganz ohne Lernkurve.

Schalten Sie das komplette Hostinger Horizons-Erlebnis frei

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

30 % Rabatt
Explorer
CHF  9.29
CHF  6.49 /Mon.
30 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für CHF 77.88 (regulärer Preis CHF 111.48). Verlängerungspreis: CHF 6.49/Mon.
Keine kostenlose Domain
1 kostenloses Postfach pro Website für 1 Jahr

Explorer-Vorteile:

1 Website erstellen
Benutzerkonten, Logins und Datenspeicher hinzufügen
Versionsverlauf des Projekts
SEO-optimierte Projekte
Von KI-Tools gefunden werden
Mit Text prompten
Standard-Support
BESTSELLER
30 % Rabatt
Starter
CHF  18.59
CHF  12.99 /Mon.
70 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für CHF 155.88 (regulärer Preis CHF 223.08). Verlängerungspreis: CHF 12.99/Mon.
Kostenlose Domain für 1 Jahr
2 kostenlose Postfächer pro Website für 1 Jahr

Alles aus Explorer, plus:

Bis zu 25 Projekte erstellen
24/7 Prioritätssupport
Abonnements verkaufen
Physische und digitale Produkte verkaufen
Projektbesucher mit Analysen verfolgen
Mit Bildern und Sprache prompten
Kostenloser Chat-Modus für Hilfe und Anleitung
Text und Bilder bearbeiten, ohne die KI zu fragen
Jederzeit KI-Credits aufladen
An Projekten zusammenarbeiten
28 % Rabatt
Hobbyist
CHF  51.99
CHF  37.19 /Mon.
200 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für CHF 446.28 (regulärer Preis CHF 623.88). Verlängerungspreis: CHF 37.19/Mon.
Kostenlose Domain für 1 Jahr
5 kostenlose Postfächer pro Website für 1 Jahr

Alles aus Starter, plus:

Bis zu 50 Projekte erstellen
Code-Editor
Projekte als Vorlage duplizieren
20 % Rabatt
Hustler
CHF  92.89
CHF  74.29 /Mon.
400 KI-Credits/Mon.
Erhalten Sie 12 Monate für CHF 891.48 (regulärer Preis CHF 1'114.68). Verlängerungspreis: CHF 74.29/Mon.
Kostenlose Domain für 1 Jahr
5 kostenlose Postfächer pro Website für 1 Jahr

Alles aus Hobbyist, plus:

Frühzeitiger Zugang zu neuen Funktionen
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Hilfreiche Ressourcen für den Einstieg

Tutorials

Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen mit Hostinger Horizons.

Wissensdatenbank

Antworten auf alle Ihre technischen und kreativen Fragen.

Videos

Visuelle Anleitungen und Inspiration.

Community

Vernetzen Sie sich mit anderen, tauschen Sie Ideen aus und wachsen Sie gemeinsam.

