Webhosting
Jetzt mit schnellem und sicherem Hosting durchstarten
Ihre Unternehmensanforderungen. Abgedeckt.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
24/7 Kundendienst
+3 Mon. gratis
Premium-Vorteile:
+3 Mon. gratis
Alles aus Premium, plus:
+3 Mon. gratis
Alles aus Business, plus:
+3 Mon. gratis
Premium-Vorteile:
+3 Mon. gratis
Alles aus Premium, plus:
+3 Mon. gratis
Alles aus Business, plus:
Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.
Wir können Hostinger als Benchmark für unsere Ingenieure in Bezug auf Support voll und ganz empfehlen.Lesen Sie die ganze Bewertung
Ich konnte das Hosting, den Domainnamen und das SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich hilfreich war.Lesen Sie die ganze Bewertung
24/7 Support für Ihren Erfolg
WordPress-Besucher mit KI E-Mail-Marketing in Kunden verwandeln
In Minuten von WordPress zum Posteingang
KI-basierte Kampagnen
Immer markenkonform
Leistung in Echtzeit verfolgen
Kostenlos in Ihrem Plan
Reginold
Sie sind die Besten, wenn es um Benutzerfreundlichkeit geht und definitiv der beste Sofort-Support, den Sie im Vergleich zu anderen erhalten.
Ikram Zakori
Hostinger ist der beste Webhosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Was ihn auszeichnet, ist sein außergewöhnlicher Kundensupport.
Firstname Lastname
Der Kundensupport von Hostinger war in jeder Phase des Projekts großartig.
Mit KI ist die Veröffentlichung einer Website einfacher
Sicherheit ist unsere oberste Priorität
Unerreichte Website-Leistung
Hostinger ist aus mehreren Gründen unsere erste Wahl. Im Vergleich zu anderen Anbietern schnitt unsere Website bei Hostinger am besten ab.
Nach mehreren Tests auf der Hostinger-Seite lag die durchschnittliche Antwortzeit zwischen 450 ms und 625 ms, was sehr gut ist. Einfach ausgedrückt: Geschwindigkeit sollte bei der Nutzung von Hostinger kein Problem sein.
Für Unternehmen mit wenig oder gar keinem IT-Personal ist der kompetente Kundendienst ein großer Vorteil. Es ist die beste Option, wenn Sie speziell nach einem Shared Hosting-Dienst suchen, der erschwinglich und zuverlässig ist.
Vergrößern Sie Ihr Unternehmen – wir stehen hinter Ihnen
Mühelos zu Hostinger wechseln
Wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich etwas machen soll, finde ich meistens einen Artikel darüber im Support-Bereich. Wenn ich keine Lösung finde, gehe ich einfach in den Live-Chat und jemand hilft mir sofort.
Ich arbeite jeden Tag mit fast allen Hosting-Unternehmen zusammen, und keines von ihnen ist so einfach wie Hostinger, wenn es um die Verwaltung von Hosting, SSL, dem E-Mail-Postfach, Dateien, Domains und Kunden geht.
Das Hilfreichste an Hostinger ist die Einfachheit der Einrichtung und der Inbetriebnahme. Die schnelle Abwicklung ist das, was diese Plattform von anderen unterscheidet. Außerdem ist die Preisgestaltung sehr wettbewerbsfähig, wenn nicht sogar die beste, die es derzeit gibt.