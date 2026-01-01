Webhosting ist ein Dienst, der Ihre Website im Internet verfügbar macht. Der Hosting-Dienst bietet einen sicheren Online-Speicherplatz für die Dateien Ihrer Website: den Code, die Bilder, den Text und andere Inhalte. Einfach ausgedrückt brauchen Sie einen Hosting-Plan, um Ihre Website für alle zugänglich zu machen.

Zu den beliebtesten Website-Hosting-Diensten für den privaten und geschäftlichen Gebrauch gehören:

Shared Hosting . Mehrere Websites werden auf einem einzigen Server gehostet, und jeder Nutzer erhält eine bestimmte Menge an Speicherplatz und Ressourcen. Es ist die günstigste Hosting-Lösung und damit eine ausgezeichnete Wahl für Anfänger und Blogger.

WordPress Hosting . Es funktioniert ähnlich wie das Shared Hosting. Der Unterschied besteht darin, dass Unternehmen, die Managed Hosting für WordPress anbieten, zahlreiche Tools und Funktionen zur Verfügung stellen, um Ihre WordPress-Website für Geschwindigkeit und Leistung zu optimieren und die Wartung der Website zu erleichtern.

VPS Hosting . Bei diesem Webhosting-Dienst wird ein physischer Server in mehrere virtuelle Maschinen unterteilt, so dass jeder Benutzer über dedizierte Ressourcen und vollen Root-Zugriff verfügt. Virtual Private Server (VPS)-Hosting-Pläne richten sich eher an technisch versierte Benutzer, die mehr Leistung und Kontrolle benötigen.

Cloud Hosting. Bei dieser Variante laufen Websites auf mehreren virtuellen Servern, wodurch mögliche Ausfallzeiten und Hardwarefehler reduziert werden. Cloud Hosting-Pläne sind ideal, wenn Sie eine stabile Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Website benötigen, z. B. wenn Sie ein freiberuflicher Webentwickler mit vielen Kunden sind.

Hier bei Hostinger bieten wir Managed Webhosting-Dienste mit LiteSpeed-Technologie. Mit diesem Dienst helfen wir Ihnen, alle technischen Aspekte des Betriebs Ihrer Website zu verwalten, einschließlich Serverwartung, Sicherheitsupdates, Backups und mehr. So können Sie sich auf Ihr Geschäft oder die Erstellung von Inhalten konzentrieren, ohne sich um technische Details kümmern zu müssen. Wenn Sie einen Premium-Plan kaufen, erhalten Sie ein Domain- und Hosting-Paket mit einem Website-Baukasten, einem 1-Klick-WordPress-Installationsprogramm, reichlich NVMe-SSD-Speicher, unbegrenzter Bandbreite und vielem mehr zu einem wirklich unschlagbaren Preis.

Sie können auf Cloud Hosting-Pläne upgraden, wenn Sie mehr Leistung benötigen, oder sich für einen VPS-Plan entscheiden, wenn Sie Ihre Hosting-Lösung selbst verwalten möchten.

Sie sind immer noch unsicher, welcher Website-Hosting-Plan am besten zu Ihnen passt? In unserem Tutorial Wie man einen Webhosting-Plan auswählt finden Sie einen detaillierten Vergleich.