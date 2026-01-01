Auch wenn alle unsere Webhosting-Pläne alles enthalten, was Sie brauchen, um Ihre Website online zu schalten, sowie Leistung und Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können, ist jeder Plan auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Die professionelle Portfolio-Website einer Einzelperson benötigt beispielsweise nicht dieselben E-Commerce-Ressourcen, die ein mittelständischer Einzelhändler für seinen Online-Shop benötigt, oder ein Entwickler, der vielleicht einen dedizierten Online-Gameserver hostet. Durch das Angebot einer Vielzahl von Plänen können wir sicherstellen, dass Sie nur für die Funktionen und Ressourcen zahlen, die Sie benötigen.