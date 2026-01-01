Veröffentlichen Sie online: Pläne und Dienste

Webhosting
VPS Hosting
n8n VPS Hosting
Website-Baukasten
Horizons
Domains
Business E-Mail
E-Mail-Marketing

Webhosting

30 Tage Geld-zurück-Garantie

24/7 Kundendienst

Jederzeit kündbar

WebhostingNode.js Web-App HostingManaged Hosting für WordPressManaged Hosting für WooCommerceCloud HostingAgentur Hosting
1 Monat12 Monate24 Monate48 MonateBESTER PREIS
84 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
CHF  1.89 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF  2.79 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
73 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF  6.49 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 311.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung
84 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
CHF  1.89 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF  2.79 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
73 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF  6.49 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 311.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Freuen Sie sich auf all das. Ohne zusätzliche Kosten.

Unbegrenzte SSL-Zertifikate
Kostenlose Domain bei Jahresplänen
Professionell gestaltete Vorlagen
Automatische Backups und Updates
E-Mail-Adressen
Unbegrenzter Traffic

Finden Sie das perfekte Hosting

FÜR KLEINE BIS MITTLERE WEBSITES
Webhosting
Perfekt für Einsteiger. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Idee online zu bringen.
E-Commerce
600 Produkte
Einfachheit
Hoch
Serverkontrolle
Gering
Skalierbarkeit
Mittel
FÜR FANS VON WORDPRESS
Hosting für WordPress
Optimiertes Hosting für das weltweit beliebteste CMS. Für Websites mittlerer Größe.
E-Commerce
5.000 Produkte
Einfachheit
Hoch
Serverkontrolle
Gering
Skalierbarkeit
Mittel
FÜR GROSSPROJEKTE
Cloud Hosting
Bringen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe. Perfekt für die Verwaltung von Kunden-Websites.
E-Commerce
5.000 Produkte
Einfachheit
Hoch
Serverkontrolle
Gering
Skalierbarkeit
Hoch

Pläne vergleichen

Sehen Sie auf einen Blick, was jeder Plan kostet und was Sie für Ihr Geld bekommen.
E-Commerce-Funktionen
Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
2
Node.js Web-Apps
Kostenloses E-Mail-Marketing
Kostenlose Domain
Unbegrenzte Bandbreite
Unbegrenzt kostenloses SSL
Kostenloses CDN
Managed Hosting für WordPress
Kostenlose Horizons-Testversion
Hostinger Website-Baukasten
Kostenloser automatischer Website-Umzug
99,9 % Uptime-Garantie
Wöchentliche Backups
Einsteiger WooCommerce
KI SEO-optimiert
Dedizierte IP-Adresse
Globale Datenzentren
Managed Hosting für WordPress
Hostinger Website-Baukasten
Sicherheit
Service und Support
Technische Details
12.09 CHF 1.89/Mon. (84 % Rabatt)
Jederzeit kündbar
Beliebt
Premium
CHF  1.89 /Mon.
Beliebt
Business
CHF  2.79 /Mon.
Beliebt
Cloud Startup
CHF  6.49 /Mon.
E-Commerce-Funktionen
Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
2
5
10
Node.js Web-Apps
5
10
Kostenloses E-Mail-Marketing
Kostenlose Domain
Unbegrenzte Bandbreite
Unbegrenzt kostenloses SSL
Kostenloses CDN
Managed Hosting für WordPress
Kostenlose Horizons-Testversion
Hostinger Website-Baukasten
Kostenloser automatischer Website-Umzug
99,9 % Uptime-Garantie
Wöchentliche Backups
Einsteiger WooCommerce
KI SEO-optimiert
Dedizierte IP-Adresse
Globale Datenzentren
Managed Hosting für WordPress
Hostinger Website-Baukasten
Sicherheit
Service und Support
Technische Details

Vertrauen von über 4 Millionen Website-Besitzern weltweit

Charlie Low
Charlie Low
Mitbegründer von Nohma

Seit wir Hostinger nutzen, läuft es hervorragend. Wir hatten noch nie irgendwelche Probleme und falls wir mal eine Frage haben, ist der Kundenservice fantastisch.

Jack Bies
Jack Bies
Creative Director

Das Kundenerfolgs-Team von Hostinger geht einen Schritt weiter, um mein Problem zu verstehen.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Unternehmer

Ich war auf der Suche nach einem Hosting-Unternehmen, das für Anfänger sehr intuitiv und für eine optimale Leistung konfiguriert ist.

In jedem Plan enthalten

Website-Baukasten

Website-Baukasten

Erstellen Sie Ihre Website in 3 einfachen Schritten mit KI-Tools. So sind Sie in wenigen Minuten online.

Komplette Sicherheit

Komplette Sicherheit

Keine Sorge, Ihre Websites und Besucher sind durch die neueste Sicherheitssoftware geschützt.

99,9 % Uptime. Garantiert

99,9 % Uptime. Garantiert

Unsere Uptime-Garantie von 99,9 % bedeutet, dass Ihre Website immer verfügbar ist.

Einfaches Dashboard

Einfaches Dashboard

Es ist sowohl für Anfänger als auch für Profis leicht zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Site auf einen Blick zu erkennen.

24/7 Kundendienst

24/7 Kundendienst

Zugang zu Experten-Support, wann immer Sie ihn brauchen. Wir antworten in der Regel in weniger als 2 Minuten und unser Team spricht über 8 Sprachen.

Charlie Low and Dale Comely

Ehrlich gesagt verweisen wir unsere Techniker auf Hostinger als Maßstab, wenn es um Support geht.

Lesen Sie die ganze Bewertung

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Die Umstellung auf Hostinger war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Ich kann das Hosting, den Domainnamen und das SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich angenehm ist.

Lesen Sie die ganze Bewertung

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Prozess ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie (ggf. gibt es Ausnahmen).

Häufig gestellte Fragen zu Hostingers Preisen (FAQ)

Wie registriere ich die kostenlose Domain, die in den jährlichen Hosting-Paketen enthalten ist?

Wie kann ich das kostenlose SSL-Zertifikat aktivieren?

Kann ich meinen Plan ändern, wenn sich meine Bedürfnisse ändern?

Warum kosten verschiedene Pläne unterschiedlich viel?

Bietet Hostinger E-Commerce-Hosting an?

Kann ich bestehende Websites zu Hostinger übertragen?

Ich habe einen Domainnamen bei einem anderen Unternehmen. Kann ich ihn zu Hostinger übertragen?

Ich bin ein professioneller Webentwickler. Was ist besser für mich: Webhosting, Cloud Hosting oder VPS Hosting?

Kann ich eine Website mit WordPress erstellen und sie bei Hostinger hosten?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.