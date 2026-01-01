Bis zu 84 % Rabatt auf

WooCommerce Hosting

Zuverlässige Plattform für mehr Online-Erfolg

Gratis Domain und Website-Umzug
Einfach starten, dann erweitern
Vollständig verwaltete Wartung für WooCommerce
24/7 Kundendienst
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Zuverlässige Plattform für mehr Online-Erfolg

Wählen Sie Ihren Managed WooCommerce-Plan

Die von WordPress.org empfohlenen Managed WooCommerce-Pläne bieten einen Domainnamen, unbegrenzte SSL-Zertifikate, 100 E-Mail-Adressen und ein CDN – alles kostenlos enthalten.
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business + KI
Für Basis-WooCommerce-Shops
CHF  2.79 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB NVMe-Speicher
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Enthaltene KI-Tools:

Sofortige KI-Websites mit Elementor oder Block Editor
KI-Agent für WordPress
KI WordPress Website-Fehlerbehebung

Business-Vorteile:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
Testen Sie Änderungen und Aktualisierungen sicher mit dem WordPress Staging-Tool.
Erstellen Sie Affiliate Websites mit Affiliate Marketing-Tools.
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
73 % Rabatt
Cloud Startup + KI
Für die meisten WooCommerce-Shops
CHF  6.49 /Mon.

+3 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für CHF 311.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB NVMe-Speicher
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Enthaltene KI-Tools:

Sofortige KI-Websites mit Elementor oder Block Editor
KI-Agent für WordPress
KI WordPress Website-Fehlerbehebung

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Schnell starten, mühelos erweitern

Umgehen Sie den komplexen Einrichtungsprozess und legen Sie direkt los.
Sichern Sie sich eine kostenlose Domain für Ihre Marke.
Installieren Sie WooCommerce mit einem Klick und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihres WooCommerce-Shops.
Steigern Sie die Umsätze mit KI-generierten Produktbeschreibungen.
Genießen Sie eine hohe Betriebszeit und Leistung, dank stabiler und sicherer Cloud-Server.
Verkaufen Sie Hunderte von Produkten weltweit.
Schnell starten, mühelos erweitern

Maximale Geschwindigkeit, maximale Profite

Schnelle Leistung hält die Benutzer engagiert und Ihre Gewinne hoch.
Bieten Sie ein einwandfreies Einkaufserlebnis mit LiteSpeed Webservern und dem LSCWP Plugin.
Keine Umsatzeinbußen - unsere gut gewartete Infrastruktur gewährleistet 99,9 % Betriebszeit.
Objekt-Cache eliminiert wiederholte Datenbankabfragen und verringert die Reaktionszeiten Ihres Shops um bis zu 3x.
Unser globales CDN verteilt die Inhalte von Servern, die Ihrer Zielgruppe am nächsten sind, und sorgt so für schnellere Ladezeiten.
Profitieren Sie von geringen Ausfallzeiten und schnellen Internetverbindungen, dank IPv6 und HTTP/3.
Maximale Geschwindigkeit, maximale Profite

WordPress-Besucher mit KI E-Mail-Marketing in Kunden verwandeln

Synchronisieren Sie Ihre WordPress-Abonnenten mit Hostinger Reach in Sekunden – das KI-gestützte, anfängerfreundliche E-Mail-Marketing-Tool zum Erstellen und Versenden beeindruckender Kampagnen, mit dem Sie Ihr Publikum vergrößern und Konversionsraten steigern.
In Minuten von WordPress zum Posteingang

In Minuten von WordPress zum Posteingang

Erfassen Sie Abonnenten direkt über Gutenberg, Contact Form 7 oder WPForms und synchronisieren Sie sie sofort mit Hostinger Reach.
Erste Schritte

KI-basierte Kampagnen

Immer markenkonform

Leistung in Echtzeit verfolgen

Kostenlos in Ihrem Plan

Erstklassige Sicherheit für Ihren Online-Shop

Erstellen Sie einen sicheren Online-Shop, der das Vertrauen der Kunden gewinnt.
Holen Sie sich ein kostenloses SSL-Zertifikat, um die vertraulichen Daten Ihrer Kunden zu schützen.
Verhindern Sie Datenverluste mit automatischen Backups und sichern Sie den Fortschritt mit einem Backup nach Bedarf.
Halten Sie Ihr Online-Geschäft mit Auto-Updates und einem Schwachstellen-Scanner sicher.
Befreien Sie sich von unerwünschtem Traffic mit einer erweiterten Firewall und DDoS-Schutz.
Erstklassige Sicherheit für Ihren Online-Shop

Skalierbares WooCommerce Hosting

Von Produkten bis hin zu digitalen Downloads und Dienstleistungen bietet unser Managed WooCommerce Hosting alles, was Sie für den Aufbau eines profitablen Online-Geschäfts benötigen.

Integrieren Sie Zahlungsmethoden, fügen Sie Versandmethoden hinzu und prüfen Sie integrierte Analyse- und Berichtstools - alles über ein einziges, benutzerfreundliches Dashboard.
Skalierbares WooCommerce Hosting

Kostenlose Übertragung des Online-Shops

Haben Sie bereits einen anderen WooCommerce-Anbieter?
Ein einfaches Formular - mehr braucht es nicht, um einen Umzugsantrag zu stellen.
Unser engagiertes Team überträgt die Daten Ihrer Website innerhalb von 24 Stunden.
Ihr WooCommerce-Shop bleibt während des Übertragungsprozesses zugänglich - Sie verlieren keine Verkäufe oder Kunden.
Kostenlose Übertragung des Online-Shops
Gabrielle Scarlett

Die Umstellung auf Hostinger war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Ich kann das Hosting, den Domainnamen und das SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich angenehm ist.

Lesen Sie die ganze Bewertung

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Charlie Low and Dale Comely

Ehrlich gesagt verweisen wir unsere Techniker auf Hostinger als Maßstab, wenn es um Support geht.

Lesen Sie die ganze Bewertung

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

24/7 Experten-Support für Ihren Online-Erfolg

Bleiben Sie auf Kurs - wir unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Es sind unerwartete Fehler aufgetreten? Per Live-Chat erhalten Sie Hilfe in unter drei Minuten.
Stellen Sie uns Ihre Fragen - unsere fachkundigen Mitarbeiter kümmern sich um jedes Problem.
Genießen Sie eine reibungslose Unterhaltung in mehr als 8 Sprachen.
24/7 Experten-Support für Ihren Online-Erfolg

Mehr Umsatz mit schnellem WooCommerce Hosting

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Managed WooCommerce Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema WooCommerce Webhosting

Was ist WooCommerce?

Was ist Managed WooCommerce Hosting?

Was ist der Unterschied zwischen WordPress und WooCommerce Hosting?

Wie verbessert das Managed WooCommerce Hosting die Geschwindigkeit und Leistung der Website?

Welche Art von Sicherheitsfunktionen bieten Sie als WooCommerce Hoster?

Bekomme ich ein geschäftliches E-Mail-Konto?

