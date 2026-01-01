Managed WooCommerce Hosting-Server sind für WordPress und WooCommerce optimiert. Dies gewährleistet eine hohe Uptime und schnelle Ladezeiten für Ihren Online-Shop, auch bei erhöhtem Traffic.

Bei Hostinger, einem von WordPress.org empfohlenen Webhost, erhalten Sie außerdem automatische Updates für WordPress und WooCommerce. Neben der Behebung bekannter Schwachstellen bringen die Updates in der Regel auch Leistungsverbesserungen mit sich.

Zusätzlich bieten wir einen Malware-Scanner, automatische Backups und einen Schwachstellen-Scanner für maximale Sicherheit Ihres Online-Shops.

Als Funktionen für WooCommerce und WordPress bieten wir Objekt-Cache für schnellere Ladezeiten, ein Staging-Tool, um Website-Änderungen zu testen, bevor sie veröffentlicht werden, und KI-Tools für einen einfacheren Start.

Unser WooCommerce Hosting startet bei CHF 2.79/Mon. für einen Plan mit 200 GB NVMe-Speicher, einer kostenlosen Domain und kostenlosem unbegrenztem SSL.