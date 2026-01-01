Hostinger Bewertungen
Hostinger übertrifft den Großteil der Konkurrenz
Exzellenter Kundenservice und Uptime
Es fühlt sich wie ein Premium-Host an - vom Marketing bis zur Verwaltung.
Live-Unterstützung rund um die Uhr
In Sekunden einrichten
Auf Geschwindigkeit ausgerichtet
Hostinger ist mit „Excellent” bewertet bei
Ich liebe Hostinger
Ich liebe Hostinger, sowohl als Endbenutzer als auch als Affiliate Partners. Sie haben einen fantastischen Support, sowohl Live-Chat als auch E-Mail, und Account Manager. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Hosting, und das Cloud Hosting ist extrem SCHNELL!!! Ich empfehle es immer meinen Kunden. Ich habe mehrere Hosting-Anbieter genutzt, aber es gab keinen, der in allen Bereichen besser war als Hostinger: Bedienfeld, Support, Preise, Leistung, usw. Nochmals, ich liebe Hostinger!
Toller Kauf und tolles Support-Team!
Toller Kauf und tolles Support-Team! Ich habe ein Abo gekauft und eine kostenlose Domain erhalten, zusammen mit einer Menge Hilfe bei der Einrichtung und dem Umzug meiner anderen Domain.
Mehr als 4 Monate - keine Probleme.
Ich habe einen „Premium Shared Hosting”-Plan. Ich habe sogar schon mehrere Websites installiert und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Auch der Kundenservice ist großartig 👌 Weiter so.
Hostinger - Die besten
Hostinger Hosting ist das beste Hosting, mit dem ich in den letzten zwei Jahren zu tun hatte. Die Server sind schnell und reaktionsschnell. Hut ab vor dem Support-Team.
Fantastischer Service
Ich bin seit vielen Jahren bei Hostinger und habe immer die beste Leistung bei Webhosting-Diensten erhalten. Toller Kundenservice und erschwingliche Preise.
Das Kundenservice-Team ist grandios!
Ich habe die falsche Web-Domain registriert und musste einige Änderungen vornehmen. Ich kontaktierte das Kundendienst-Team und gab ihnen die erforderlichen Informationen und ließ meine Website auf den richtigen Domainnamen ändern. Agne war die Kundendienstmitarbeiterin. Sobald sie verbunden war, hatte sie alles innerhalb von 10 Minuten erledigt. Schnell und effizient! Ich hätte mir keinen besseren Service wünschen können.
Branchenführendes Webhosting
Der günstigste und hochwertigste Hostinganbieter!!
Ich war auf der Suche nach einem erschwinglichen, aber auch qualitativ hochwertigen Hosting-Anbieter. Nachdem ich einige Bewertungen verglichen hatte, entschied ich mich für Hostinger. Und ich bereue nichts. Alles lief gut und vor allem sehr schnell. Sehr gute Website mit sehr klaren Erklärungen zu Einstellungen und Übertragung einer bestehenden Website. Die Übertragung verlief perfekt und bei der Erstellung einer zusätzlichen Website mit Domain (kostenloses Angebot) gab es ein SSL-Problem, aber das wurde sehr schnell und sehr gut von dem professionellen und kundenfreundlichen Helpdesk-Mitarbeiter gelöst, der mitgedacht hat!!! Der Helpdesk ist auch rund um die Uhr erreichbar und sie reagieren wirklich schnell. Sie sind so serviceorientiert, das habe ich noch nie erlebt!!! Für mich ist das sehr empfehlenswert für alle, die einen erschwinglichen, qualitativ hochwertigen, zuverlässigen Hosting-Anbieter suchen!!
Agnė hat mein Problem gelöst
Agnė von Hostinger hat mein Problem im Handumdrehen gelöst, ich habe fälschlicherweise Premium Shared Hosting gekauft - unter der ersten Option Webhosting. Ich habe Agnė gefragt, was zu tun ist, und sie bot mir sofort eine Erstattung an. Also habe ich dann Hosting mit dem WordPress Starter-Paket gekauft. Das ist aufregend! Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Fantastischer Support
Ich hatte ein Problem mit der Registrierung einer kostenlosen Domain meiner Wahl, und das Team reagierte tatsächlich schnell und mit Sorgfalt und Fürsorge. Ich war so beeindruckt von dem Engagement für die Kundenzufriedenheit, dass ich meine produktive Webanwendung bei Hostinger einrichten werde und vielleicht sogar eine Partnerschaft mit Ihnen eingehen werde.
Der beste Support!
Ich habe in den letzten 4 Jahren mehrere Webhosting-Anbieter ausprobiert und ich muss zugeben, dass Hostinger bei weitem der beste ist, was Geschwindigkeit, Preise und vor allem den Support betrifft. Als Webdesigner ist es wichtig, prompten Support zu haben, da ich die Websites meiner Kunden bei Hostinger hoste. Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren bei ihnen und könnte nicht zufriedener sein. Ich würde Hostinger jedem empfehlen, der ein Webdesign-Unternehmen gründen oder einfach eine Website für sich selbst erstellen möchte.
Einfach zu benutzende Plattform, freundlicher Support, günstiges Hosting.
Auf der Suche nach einem zuverlässigen und kostengünstigen Hosting-Dienst habe ich Hostinger gefunden. Nachdem ich positive Bewertungen gelesen hatte, kontaktierte ich den Kundensupport. Ihr Support-Team war sehr hilfsbereit und hat alle meine Fragen und Bedenken schnell beantwortet. Auch die Benutzeroberfläche fand ich sehr benutzerfreundlich, was es sehr einfach macht, Dinge selbst zu erledigen, ohne dass ein Supportmitarbeiter benötigt wird. Auf jeden Fall empfehlenswert.
Hostinger ist mit „Superb” bewertet bei
Hostinger - zu 100 % empfohlen
Ich arbeite seit einem Jahr mit dem Premium Hosting-Plan von Hostinger und sie bieten mir alle Elemente, die ich brauche, um meine Websites und Datenbanken mit optimalen Ergebnissen zu verwalten. 1-Klick-Installation, unbegrenzter SSD-Speicherplatz und einfache SSL-Zertifikat-Installationen. Außerdem bieten sie einen erstaunlichen und schnellen Support, bei dem sie sich darauf konzentrieren, Ihre Probleme so genau und schnell wie möglich zu lösen. Ich kann Hostinger zweifellos als Hosting-Anbieter empfehlen.
Ein zufriedener Design-Experte
Ich bin ein Designer, der zuverlässige Webhosting-Dienste benötigt. Hostinger ist phänomenal in Bezug auf Qualität und Kundenservice. Die Benutzeroberfläche ist die beste, intuitiv und einfach zu bedienen. Im Gegensatz zu anderen, die nach dem ersten Jahr nur mehr Geld wollen.
Erfahrungsberichte
Im Namen meiner Unternehmen möchte ich Ihnen, Hostinger, für Ihre großartige Unterstützung danken, insbesondere beim Upgrade unseres Shared Webhosting-Plans. Ich freue mich auf ein tolles Angebot von Hostinger für ein modernes Cloud Hosting Paket!
Eine wundervolle Erfahrung mit Hostinger
Bis jetzt eine wundervolle Hostinger-Erfahrung, und ich bin erst 3 Monate meines 4-Jahres-Vertrags bei ihnen... Wunderbares Supportteam, immer erreichbar... Hostinger für alle 😍
Der beste Hosting-Anbieter...
Der beste Hosting-Anbieter, der besten Service und Support für Webhosting und vieles mehr bietet. Ich mag Ihren Service sehr und kann nur jedem empfehlen, Services von hostinger.de zu beziehen.
Unvergleichlicher Kundenservice
Hervorragender Kundenservice, der weit über das hinausgeht, was von ihm erwartet wird! Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie mir möglicherweise meine früheren, ein Jahr alten Einkäufe gutgeschrieben hätten, etwas, das kein anderer Hosting-Anbieter auch nur ansatzweise wagen würde. Ein großes Lob an meinen Kundenbetreuer Neringa, der dies möglich gemacht hat. 10 von 5 Sternen!
