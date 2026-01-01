হোস্টিংগার পর্যালোচনা

১৫০+ দেশের মানুষ তাদের ওয়েবসাইট হোস্টিংগারের উপর নির্ভর করে। Trustpilot, G2, এবং Google Business Profile পর্যালোচনা সাইটগুলিতে আমাদের ওয়েব হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে তারা যা বলে তা এখানে।

হোস্টিংগার পর্যালোচনা
হোস্টিংগার বেশিরভাগ প্রতিযোগিতার চেয়ে এগিয়ে
Bitcatcha
চমৎকার গ্রাহক সেবা এবং আপটাইম
PCMag
মার্কেটিং থেকে শুরু করে আপনার সাইট পরিচালনার জন্য UI, এটি একটি প্রিমিয়াম হোস্টের মতো মনে হয়
Quicksprout
২৪/৭ লাইভ সাপোর্ট

আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞরা যেকোনো সময় যেকোনো সমস্যায় সাহায্য করার জন্য এখানে আছেন। আপনার সাফল্যই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।
২৪/৭ লাইভ সাপোর্ট

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেট আপ করুন

এক ক্লিকেই লাইভে যান। হোস্টিংগার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে আপনার ওয়েবসাইট দ্রুত অনলাইনে পাওয়া সহজ হয়।
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেট আপ করুন

গতির জন্য তৈরি

গতিই সবকিছু। এটি আপনার ওয়েবসাইটের সাফল্য তৈরি করতে বা ভাঙতে পারে। একটি দ্রুত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করুন।
গতির জন্য তৈরি

হোস্টিংগারকে চমৎকার রেটিং দেওয়া হয়েছে

আমি হোস্টিংগারের প্রেমে পড়েছি।

আমি হোস্টিংগারের প্রেমে পড়েছি, একজন ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে একজন অ্যাফিলিয়েটের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের কাছে অসাধারণ সাপোর্ট আছে, লাইভ চ্যাট, ইমেল এবং অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার উভয়ই। হোস্টিং নিয়ে কখনও কোনও সমস্যা হয়নি, এবং ক্লাউড হোস্টিং অত্যন্ত দ্রুত! আমি সবসময় আমার ক্লায়েন্টদের কাছে এটি সুপারিশ করি। আমি বেশ কয়েকটি হোস্টিং প্রোভাইডার ব্যবহার করেছি, কন্ট্রোল প্যানেল, সাপোর্ট, দাম, পারফরম্যান্স ইত্যাদি সবকিছুতেই হোস্টিংগারের চেয়ে ভালো একটিও ছিল না। আবারও, আমি হোস্টিংগারের প্রেমে পড়েছি!

দারুন ক্রয় এবং সহায়তা দল!

দারুন ক্রয় এবং সহায়তা দল! আমি একটি সাবস্ক্রিপশন কিনেছি এবং একটি বিনামূল্যের ডোমেইন পেয়েছি, সেই সাথে এটি চালু করতে এবং আমার অন্য ডোমেইন স্থানান্তর করতে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

৪ মাস ধরে, কোনও সমস্যা নেই।

আমি 'প্রিমিয়াম শেয়ার্ড হোস্টিং' প্ল্যানে আছি। আমি বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট ইনস্টল করেছি এবং এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে। দারুন গ্রাহক পরিষেবাও 👌 চালিয়ে যান।

হোস্টিংগার সেরা

হোস্টিংগার হোস্টিং হল গত দুই বছরে আমার দেখা সেরা হোস্টিং। সার্ভারগুলি রেসপন্সিভ এবং দ্রুত। একটি সাপোর্ট টিম সম্মানের যোগ্য।

অসাধারণ সেবা!

আমি বেশ কয়েক বছর ধরে হোস্টিংগারের সাথে আছি এবং ওয়েব হোস্টিং পরিষেবাগুলিতে আমার পারফরম্যান্স সর্বদা সেরা। দুর্দান্ত গ্রাহক পরিষেবা, এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দুর্দান্ত!

গ্রাহক সাফল্য দলটি অসাধারণ!

আমি ভুল ওয়েব ডোমেইন নিবন্ধন করেছি এবং কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমি গ্রাহক সাফল্য দলের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছিলাম এবং আমার ওয়েবসাইটটি সঠিক ডোমেইন নামে পরিবর্তন করেছিলাম। অ্যাগনে ছিলেন গ্রাহক পরিষেবা প্রতিনিধি। একবার সংযোগ করার পরে, তিনি 10 মিনিটের মধ্যে সবকিছু পরিচালনা করেছিলেন। দ্রুত এবং দক্ষ! আমি এর চেয়ে ভাল পরিষেবা আর চাইতে পারতাম না।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যদি আপনি ১০০% সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনার ক্রয়ের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার অর্থ ফেরতের অনুরোধ করতে পারেন। প্রক্রিয়াটি মসৃণ এবং ঝুঁকিমুক্ত। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন (বহির্ভূত ক্ষেত্র প্রযোজ্য হতে পারে)।

শিল্পের শীর্ষস্থানীয় ওয়েব হোস্টিং

Leader Winter 2021
Leader Mid-Market Winter 2021
Highest User Adoption Small Business Winter 2021
Leader Small Business Winter 2021
High Performer Small Business Winter 2021

সেরা সাশ্রয়ী মূল্যের এবং মানসম্পন্ন হোস্টিং প্রদানকারী!!

আমি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের কিন্তু মানসম্পন্ন হোস্টিং প্রোভাইডার খুঁজছিলাম। কিছু পর্যালোচনা তুলনা করার পর, আমি হোস্টিংগার বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং কোনও অনুশোচনা ছাড়াই। সবকিছু ঠিকঠাক এবং সর্বোপরি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। একটি বিদ্যমান ওয়েবসাইটের সেটিংস এবং মাইগ্রেশন সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ খুব ভাল ওয়েবসাইট। মাইগ্রেশন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ডোমেন (বিনামূল্যে অফার) সহ একটি অতিরিক্ত ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় একটি SSL সমস্যা ছিল, কিন্তু এটি তাদের পেশাদার এবং গ্রাহক-বান্ধব হেল্পডেস্ক কর্মচারী দ্বারা খুব দ্রুত এবং খুব ভালভাবে সমাধান করা হয়েছে যারা আপনার সাথে চিন্তা করে! হেল্পডেস্ক 24/7ও উপলব্ধ এবং তারা সত্যিই দ্রুত সাড়া দেয় এবং খুব পরিষেবা-ভিত্তিক, আগে কখনও অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি! আমার জন্য এটি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের, উচ্চ-মানের, নির্ভরযোগ্য হোস্টিং প্রোভাইডার খুঁজছেন তাদের জন্য অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়!

হোস্টিংগারের অ্যাগনি আমার সমস্যার সমাধান করেছে...

হোস্টিংগারের অ্যাগনে আমার সমস্যাটি মুহূর্তের মধ্যেই সমাধান করে দিল, আমি ভুল করে প্রিমিয়াম শেয়ার্ড হোস্টিং কিনেছিলাম - প্রথম অপশন ওয়েব হোস্টিংয়ের অধীনে। অ্যাগনেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কী করতে হবে, এবং তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাই ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং উইথ ওয়ার্ডপ্রেস স্টার্টার প্যাকেজটি নিতে গেলাম। এটি উত্তেজনাপূর্ণ! আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ!

অসাধারণ সাপোর্ট

আমার পছন্দের একটি ফ্রি ডোমেইন নিবন্ধন করতে আমার সমস্যা হয়েছিল, এবং টিমটি আসলে দ্রুত সাড়া দিয়েছে, এবং যত্ন এবং সহানুভূতির ছোঁয়া দিয়ে। ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি দেখে আমি এতটাই মুগ্ধ হয়েছি যে আমি হোস্টিংগারের সাথে আমার ইন-প্রোডাকশন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটি স্থাপন করব এবং আসলে তোমাদের সাথে অংশীদার হতে পারি।

সর্বকালের সেরা সমর্থন!

গত ৪ বছরে আমি বেশ কয়েকটি ওয়েব হোস্টিং প্রোভাইডার ব্যবহার করে দেখেছি এবং আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে গতি, মূল্য এবং সর্বোপরি তাদের সহায়তার দিক থেকে হোস্টিংগার এখন পর্যন্ত সেরা। একজন ওয়েব ডিজাইনার হিসেবে, দ্রুত সহায়তা পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি হোস্টিংগারে আমার ক্লায়েন্টদের ওয়েবসাইট হোস্ট করি। তাদের সাথে প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে এবং আমি এর চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। যারা ওয়েব ডিজাইন ব্যবসা শুরু করতে চান বা কেবল নিজের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান তাদের আমি এটি অত্যন্ত সুপারিশ করব।

ব্যবহারে সহজ প্ল্যাটফর্ম, বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা, সস্তা হোস্টিং পরিষেবা

আমি একটি নির্ভরযোগ্য এবং সস্তা হোস্টিং পরিষেবা খুঁজছিলাম। আমি Hostinger খুঁজে পেয়েছি। ইতিবাচক পর্যালোচনা পড়ার পর, আমি তাদের গ্রাহক সহায়তার সাথে যোগাযোগ করি। তাদের সহায়তা দলটি খুব সহায়ক ছিল এবং আমার সমস্ত প্রশ্ন এবং উদ্বেগের দ্রুত উত্তর দিয়েছিল। আমি স্বীকার করি যে আমি তাদের UI খুব ব্যবহারকারী-বান্ধব বলে মনে করেছি, যার ফলে কোনও সহায়তা প্রতিনিধির প্রয়োজন ছাড়াই আমি নিজেই কাজগুলি খুব সহজ করে তুলেছি। আমি অবশ্যই সুপারিশ করব।

হোস্টিংগারকে অসাধারণ রেটিং দেওয়া হয়েছে!

Leader Winter 2021

হোস্টিংগার - ১০০% সুপারিশকৃত

আমি এক বছর ধরে হোস্টিংগারের প্রিমিয়াম হোস্টিং প্ল্যানের সাথে কাজ করছি এবং তারা আমাকে আমার ওয়েবসাইট এবং ডাটাবেসগুলি সর্বোত্তম ফলাফলের সাথে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান সরবরাহ করে। 1-ক্লিক ইনস্টলেশন, সীমাহীন SSD ডিস্ক স্পেস এবং সহজ SSL সার্টিফিকেট ইনস্টলেশন। এছাড়াও, তারা একটি আশ্চর্যজনক এবং দ্রুত সহায়তা পরিষেবা অফার করে যেখানে তাদের প্রধান লক্ষ্য হল আপনার সমস্যাগুলি যতটা সম্ভব নির্ভুলভাবে এবং দ্রুত সমাধান করা। নিঃসন্দেহে, আমি হোস্টিংগারকে হোস্টিং প্রদানকারী হিসাবে সুপারিশ করি।

একজন সন্তুষ্ট ডিজাইন পেশাদার

আমি এমন একজন ডিজাইনার যার নির্ভরযোগ্য ওয়েব হোস্টিং পরিষেবার প্রয়োজন। মান এবং গ্রাহক পরিষেবার দিক থেকে হোস্টিংগার অসাধারণ। তাছাড়া, এর ইউজার ইন্টারফেস সেরাদের মধ্যে একটি। স্বজ্ঞাত এবং ব্যবহার করা সহজ। অন্যান্য বড় হাঙরের মতো নয় যারা প্রথম বছর পরে আরও বেশি অর্থের জন্য আপনাকে জ্যাক করার চিন্তা করে।

প্রশংসাপত্র

আমার সত্তার পক্ষ থেকে, হোস্টিংগার, আপনার অসাধারণ সহায়তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, বিশেষ করে আমাদের শেয়ার্ড ওয়েব হোস্টিং প্ল্যান আপগ্রেড করার সময়। হোস্টিংগারের কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক ক্লাউড হোস্টিং প্ল্যানের জন্য একটি অত্যাশ্চর্য অফার পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি!

হোস্টিংগারের সাথে এখন পর্যন্ত অসাধারণ অভিজ্ঞতা

হোস্টিংগারের সাথে এখন পর্যন্ত অসাধারণ অভিজ্ঞতা, আর তাদের সাথে আমার ৪ বছরের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র ৩ মাস। ২৪/৭ অসাধারণ সাফল্যের দল। বিশ্বের কাছে হোস্টিংগার 😍

সেরা হোস্টিং প্রোভাইডার কোম্পানি যা…

সেরা হোস্টিং প্রোভাইডার কোম্পানি যা ওয়েব হোস্টিং এবং আরও অনেক কিছুর সর্বোত্তম পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার পরিষেবা পছন্দ করি এবং অন্যদের Hostinger.com থেকে পরিষেবা নেওয়ার পরামর্শ দিই।

অসাধারণভাবে উজ্জ্বল গ্রাহক পরিষেবা

চমৎকার গ্রাহক সেবা, তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু! এমনকি আমার আগের বছরের কেনাকাটার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ, যা অন্য কোনও হোস্টিং প্রোভাইডার স্পর্শ করার সাহসও করবে না। এটি সম্ভব করার জন্য আমার গ্রাহক সহায়তা প্রতিনিধি নেরিংগার প্রতি এক বিরাট কৃতজ্ঞতা। ১০/৫

