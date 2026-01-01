একটি দোকান তৈরি করুন এবং কাস্টম পণ্য বিক্রি শুরু করুন
ইনভেন্টরি এবং শিপিং লজিস্টিকস এড়িয়ে চলুন। একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার মার্চেন্ডাইজ ব্যবসা ডিজাইন করুন, বিক্রি করুন এবং পরিচালনা করুন।
আপনার জন্য নিখুঁত ওয়েবসাইট নির্মাতা পরিকল্পনাটি খুঁজুন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেকোনো সময় বাতিল করুন
২৪/৭ সাপোর্ট
+3 মাস ফ্রি
+3 মাস ফ্রি
হোস্টিংগারের সাথে কেন আপনার কাস্টম পণ্যের দোকান চালু করবেন?
কয়েক মিনিটের মধ্যে চালু করুন
হোস্টিংগার এআই বিল্ডার এবং প্রিন্টফুল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ব্র্যান্ডেড মার্চেন্ড স্টোর তৈরি করুন।
কোন অগ্রিম খরচ নেই
শুধুমাত্র যখন আপনি বিক্রয় করবেন তখনই অর্থ প্রদান করুন এবং লাভের ১০০% রাখুন। আমরা কোনও লেনদেন ফি নিই না।
টি-শার্ট থেকে শুরু করে পোস্টার পর্যন্ত যেকোনো কিছু বিক্রি করুন
শত শত প্রিমিয়াম পণ্য থেকে বেছে নিন, প্রতিটিতে অন্তর্নির্মিত মান নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।
হাতছাড়া পূরণ
মুদ্রিত মুদ্রণ, প্যাক, এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিটি অর্ডারে পাঠানো হয়। আপনাকে কখনই কোনও বাক্স স্পর্শ করতে হবে না বা দামি ইনভেন্টরি রাখতে হবে না।