একটি দোকান তৈরি করুন এবং কাস্টম পণ্য বিক্রি শুরু করুন

ইনভেন্টরি এবং শিপিং লজিস্টিকস এড়িয়ে চলুন। একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার মার্চেন্ডাইজ ব্যবসা ডিজাইন করুন, বিক্রি করুন এবং পরিচালনা করুন।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আপনার জন্য নিখুঁত ওয়েবসাইট নির্মাতা পরিকল্পনাটি খুঁজুন

Business ওয়েবসাইট বিল্ডার
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
৳  1,099.0075% সাশ্রয়
৳  279.00 /মাস

+3 মাস ফ্রি

Free domain (৳1,029.00 value)
5 প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য মেলবক্স - ১ বছরের জন্য বিনামূল্যে
৫০টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখুন
আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত
১০০০টি পর্যন্ত পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি করুন, অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচী নির্ধারণ করুন
বিল্ট-ইন Printful ইন্টিগ্রেশন দিয়ে কাস্টম মার্চ বিক্রি করুন
আরও বেশি কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করুন
জিরো লেনদেন ফি-র সুবিধাসহ আপনার প্রফিটের ১০০% নিজের রাখুন
লিঙ্ক ইন বায়ো দিয়ে ক্লিকগুলিকে কাস্টমারে পরিণত করুন
কাস্টম ডিসকাউন্ট কোড এবং উপহার কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয় বাড়ান
আপনার ব্যবসার SEO, ইমেইল এবং মার্কেটিংয়ের জন্য টুলস দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যান
লাইভ অ্যানালিটিক্স দিয়ে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
এআই ওয়েবসাইট বিল্ডারের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার দোকান তৈরি করুন
ইমেজ আপলোড করুন এবং AI প্রোডাক্ট জেনারেটর দিয়ে ডেসক্রিপশন জেনারেট করুন
AI লোগো মেকার দিয়ে দ্রুত আপনার ব্র্যান্ড পরিচয় আইডেন্টিটি ডিজাইন করুন
AI দিয়ে মাত্র কয়েকটি ক্লিকে ইমেইল ক্যাম্পেইন তৈরি করুন এবং পাঠান
সব প্ল্যানের পেমেন্ট আগেই করতে হয়। মাসিক রেট হলো আপনার প্ল্যানের মোট মূল্য, যা আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়।

হোস্টিংগারের সাথে কেন আপনার কাস্টম পণ্যের দোকান চালু করবেন?

কয়েক মিনিটের মধ্যে চালু করুন

হোস্টিংগার এআই বিল্ডার এবং প্রিন্টফুল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ব্র্যান্ডেড মার্চেন্ড স্টোর তৈরি করুন।

কোন অগ্রিম খরচ নেই

শুধুমাত্র যখন আপনি বিক্রয় করবেন তখনই অর্থ প্রদান করুন এবং লাভের ১০০% রাখুন। আমরা কোনও লেনদেন ফি নিই না।

টি-শার্ট থেকে শুরু করে পোস্টার পর্যন্ত যেকোনো কিছু বিক্রি করুন

শত শত প্রিমিয়াম পণ্য থেকে বেছে নিন, প্রতিটিতে অন্তর্নির্মিত মান নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

হাতছাড়া পূরণ

মুদ্রিত মুদ্রণ, প্যাক, এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিটি অর্ডারে পাঠানো হয়। আপনাকে কখনই কোনও বাক্স স্পর্শ করতে হবে না বা দামি ইনভেন্টরি রাখতে হবে না।

৩টি সহজ ধাপে আপনার প্রিন্ট অন ডিমান্ড স্টোর তৈরি করুন

১. আপনার সাইট তৈরি করুন এবং প্রিন্টফুল সংযোগ করুন

AI Builder দিয়ে আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করুন অথবা ডিজাইনার-তৈরি একটি ই-কমার্স টেমপ্লেট বেছে নিন - কোনও কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।

2. আপনার পণ্য তৈরি করুন

আপনার শিল্পকর্ম আপলোড করুন এবং টি-শার্ট, মগ এবং ফোন কেস সহ ৪০০+ প্রিমিয়াম পণ্য থেকে বেছে নিন। বিবরণ কাস্টমাইজ করুন, আপনার মূল্য নির্ধারণ করুন এবং বিক্রি শুরু করুন। প্রথমে এটি পরীক্ষা করতে চান? একটি নমুনা অর্ডার করুন।

৩. বিক্রি শুরু করুন

প্রিন্টফুল প্রতিবার আপনার দোকানের নামে বিক্রি করার সময় মুদ্রণ এবং শিপিংয়ের যত্ন নেয়। কোনও ইনভেন্টরি নেই, কোনও শিপিংয়ের ঝামেলা নেই এবং কোনও অতিরিক্ত ফি নেই।
আপনার অনলাইন সাফল্য এখান থেকেই শুরু হয়

AI এর মাধ্যমে অনলাইনে দ্রুত বিক্রি শুরু করুন

আপনার জন্য কঠিন কাজ করে এমন AI টুল ব্যবহার করে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার ব্র্যান্ড তৈরি করুন। তাৎক্ষণিকভাবে একটি উচ্চ-রূপান্তরকারী অনলাইন স্টোর তৈরি করুন, স্মার্ট SEO পরামর্শ দিয়ে এটিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং একটি অনন্য লোগো তৈরি করুন যা আপনার ব্যবসাকে প্রতিফলিত করে, সবকিছুই আঙুল না তুলে।
AI দিয়ে তৈরি করুন
বিল্ট-ইন মার্কেটিং এবং SEO এর মাধ্যমে নজরে আসুন

গুগল অ্যাডস এবং মেটা পিক্সেল সহ মার্কেটিং ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার স্টোরটি সঠিক গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাবে তা নিশ্চিত করুন। আমাদের অন্তর্নির্মিত SEO সরঞ্জামগুলি আপনাকে এটি কোথায় গুরুত্বপূর্ণ তা দেখাতে সাহায্য করবে।
অনায়াসে ইমেল প্রচারণা তৈরি করুন

হোস্টিংগার রিচের সাহায্যে, আপনি আপনার গ্রাহকদের আপনার স্টোরের সাথে আপডেট রাখতে, অল-ইন-ওয়ান ইমেল প্রচারণা তৈরি করতে পারেন।

এখনই শুরু করুন

নির্মাণ শুরু করুন, বিক্রি শুরু করুন

চাহিদা অনুযায়ী প্রিন্ট করুন FAQ

প্রিন্ট অন ডিমান্ড সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

প্রিন্ট অন ডিমান্ড কী?

কোনটা ভালো: ড্রপশিপিং নাকি প্রিন্ট অন ডিমান্ড?

প্রিন্ট অন ডিমান্ড কি এখনও লাভজনক?

সেরা প্রিন্ট অন ডিমান্ড ওয়েবসাইট কোনটি?

কিভাবে প্রিন্ট অন ডিমান্ড ব্যবসা শুরু করবেন?

চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণের জন্য কি আপনার লাইসেন্সের প্রয়োজন?

আপনার কি চাহিদা অনুযায়ী প্রিন্ট করার জন্য ইনভেন্টরির প্রয়োজন?

আমার কি POD পণ্য পাঠানোর প্রয়োজন?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

