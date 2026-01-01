লিঙ্ক ইন বায়ো ব্যবহার করে ক্লিকগুলোকে কাস্টমারে পরিণত করুন

আপনার সাইট, সোশ্যাল মিডিয়া ও কনটেন্ট প্রদর্শনের জন্য একটি কাস্টম লিঙ্ক ইন বায়ো পেজ তৈরি করুন। আপনার অফার করা সবকিছুর সাথে আপনার ফলোয়ারদের সহজেই সংযুক্ত করুন।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
লিঙ্ক ইন বায়ো ব্যবহার করে ক্লিকগুলোকে কাস্টমারে পরিণত করুন

আপনার আবেগকে লাভে পরিণত করুন

আপনার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে শুধু একটি লিঙ্কের মাধ্যমে আপনার অডিয়েন্সদের আপনার সামগ্রিক অনলাইন উপস্থিতির সাথে সংযুক্ত করুন। সোশ্যাল মিডিয়া যোগ করুন, অনায়াসে বিক্রি করুন এবং আপনার ব্র্যান্ড গ্রো করুন।
আপনার ব্র্যান্ড তৈরি করুন

আপনার ব্র্যান্ড তৈরি করুন

আপনার ওয়েবসাইটের লুক ও ফীলের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিন। আমাদের ইনটুইটিভ ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ এডিটরের সাহায্যে প্রতিটি ডিটেইল কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ব্র্যান্ডকে প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেইনে আপনার সাইট লঞ্চ করুন।

আরও স্মার্ট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে গ্রো করুন

আরও স্মার্ট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে গ্রো করুন

বিল্ট-ইন SEO, অ্যানালিটিক্স, ইমেইল ক্যাপচার এবং মার্কেটিং ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার লিঙ্ক ইন বায়োর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করুন।

যেকোনো কিছু বিক্রি করুন

যেকোনো কিছু বিক্রি করুন

ফিজিক্যাল পণ্য, ডিজিটাল ডাউনলোড, কোচিং কল, অ্যাফিলিয়েট, প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড পণ্যদ্রব্য শেয়ার করুন... আপনার লিঙ্ক ইন বায়ো কনভার্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

Built to scale beyond a bio link

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

80% ছাড়
Premium ওয়েবসাইট বিল্ডার
ওয়েবসাইট তৈরির প্রয়োজনীয় সবকিছু পান
৳  179.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
৫টি ওয়েবসাইট পৃষ্ঠা
আপনার ফাইলের জন্য জিবি স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য ১টি মেইলবক্স - ১ বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
মার্কেটিং ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার ট্র্যাফিক বাড়ান
Google এবং এআই অনুসন্ধানের জন্য উন্নত SEO-এর মাধ্যমে ভিজিবিলিটি বাড়ান
আপডেট শেয়ার করতে এবং ফলোয়ারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি ব্লগ শুরু করুন
আপনার সাম্প্রতিক পোস্টগুলো প্রদর্শন করুন এবং আপনার Instagram ফিড এম্বেড করুন
আমাদের WhatsApp-এর চ্যাট উইজেটের মাধ্যমে আপনার কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করুন
মোবাইল এডিটিং দিয়ে যেকোনো সময় আপনার সাইট আপডেট করুন
বায়ো টেমপ্লেটে প্রোফেশনাল লিঙ্কের সাহায্যে আরও দ্রুত লঞ্চ করুন
ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ টুল দিয়ে আপনার টেমপ্লেট কাস্টমাইজ করুন
বিল্ট-ইন ফরম ব্যবহার করে ইমেইল লিড ক্যাপচার করে আপনার অডিয়েন্সের সংখ্যা বাড়ান
AI দিয়ে মাত্র কয়েকটি ক্লিকে ইমেইল ক্যাম্পেইন তৈরি করুন এবং পাঠান
আপনার লিংক ইন বায়ো পেজে সীমাহীন লিঙ্ক যোগ করুন
বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business ওয়েবসাইট বিল্ডার
AI টুলস এবং ই-কমার্স ফিচারের সাথে এগিয়ে যান
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50 ওয়েবসাইট তৈরি করুন
আনলিমিটেড ওয়েবসাইট পেজ
আপনার ফাইলের জন্য ৫০ জিবি স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

সর্বোচ্চ ১০০০ টি পণ্য বিক্রি করুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করুন এবং অনুদান সংগ্রহ করুন
বিল্ট-ইন Printful ইন্টিগ্রেশন দিয়ে কাস্টম মার্চ বিক্রি করুন
জিরো লেনদেন ফি-র সুবিধাসহ আপনার প্রফিটের ১০০% নিজের রাখুন
আরও বেশি কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করুন
AI টেক্সট এডিটর দিয়ে আপনার কপি পোলিশ করুন
AI ইমেজ জেনারেটর ব্যবহার করে অসাধারণ ভিজ্যুয়াল তৈরি করুন
AI ব্লগ পোস্ট জেনারেটর দিয়ে আপনার গল্প শেয়ার করুন
ইমেজ আপলোড করুন এবং AI প্রোডাক্ট জেনারেটর দিয়ে ডেসক্রিপশন জেনারেট করুন
AI লোগো মেকার দিয়ে দ্রুত আপনার ব্র্যান্ড পরিচয় আইডেন্টিটি ডিজাইন করুন
AI SEO অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে আপনার কন্টেন্ট অপ্টিমাইজ করুন
80% ছাড়
Premium ওয়েবসাইট বিল্ডার
ওয়েবসাইট তৈরির প্রয়োজনীয় সবকিছু পান
৳  179.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
৫টি ওয়েবসাইট পৃষ্ঠা
আপনার ফাইলের জন্য জিবি স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য ১টি মেইলবক্স - ১ বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
মার্কেটিং ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার ট্র্যাফিক বাড়ান
Google এবং এআই অনুসন্ধানের জন্য উন্নত SEO-এর মাধ্যমে ভিজিবিলিটি বাড়ান
আপডেট শেয়ার করতে এবং ফলোয়ারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি ব্লগ শুরু করুন
আপনার সাম্প্রতিক পোস্টগুলো প্রদর্শন করুন এবং আপনার Instagram ফিড এম্বেড করুন
আমাদের WhatsApp-এর চ্যাট উইজেটের মাধ্যমে আপনার কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করুন
মোবাইল এডিটিং দিয়ে যেকোনো সময় আপনার সাইট আপডেট করুন
বায়ো টেমপ্লেটে প্রোফেশনাল লিঙ্কের সাহায্যে আরও দ্রুত লঞ্চ করুন
ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ টুল দিয়ে আপনার টেমপ্লেট কাস্টমাইজ করুন
বিল্ট-ইন ফরম ব্যবহার করে ইমেইল লিড ক্যাপচার করে আপনার অডিয়েন্সের সংখ্যা বাড়ান
AI দিয়ে মাত্র কয়েকটি ক্লিকে ইমেইল ক্যাম্পেইন তৈরি করুন এবং পাঠান
আপনার লিংক ইন বায়ো পেজে সীমাহীন লিঙ্ক যোগ করুন
বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business ওয়েবসাইট বিল্ডার
AI টুলস এবং ই-কমার্স ফিচারের সাথে এগিয়ে যান
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50 ওয়েবসাইট তৈরি করুন
আনলিমিটেড ওয়েবসাইট পেজ
আপনার ফাইলের জন্য ৫০ জিবি স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

সর্বোচ্চ ১০০০ টি পণ্য বিক্রি করুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করুন এবং অনুদান সংগ্রহ করুন
বিল্ট-ইন Printful ইন্টিগ্রেশন দিয়ে কাস্টম মার্চ বিক্রি করুন
জিরো লেনদেন ফি-র সুবিধাসহ আপনার প্রফিটের ১০০% নিজের রাখুন
আরও বেশি কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করুন
AI টেক্সট এডিটর দিয়ে আপনার কপি পোলিশ করুন
AI ইমেজ জেনারেটর ব্যবহার করে অসাধারণ ভিজ্যুয়াল তৈরি করুন
AI ব্লগ পোস্ট জেনারেটর দিয়ে আপনার গল্প শেয়ার করুন
ইমেজ আপলোড করুন এবং AI প্রোডাক্ট জেনারেটর দিয়ে ডেসক্রিপশন জেনারেট করুন
AI লোগো মেকার দিয়ে দ্রুত আপনার ব্র্যান্ড পরিচয় আইডেন্টিটি ডিজাইন করুন
AI SEO অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে আপনার কন্টেন্ট অপ্টিমাইজ করুন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট আগেই করতে হয়। মাসিক রেট হলো আপনার প্ল্যানের মোট মূল্য, যা আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়।

৩ টি ধাপে আপনার বায়োতে লিঙ্ক তৈরি করুন

১. আপনার বায়ো সাইটের টেমপ্লেট বেছে নিন

১. আপনার বায়ো সাইটের টেমপ্লেট বেছে নিন

আমাদের লিঙ্ক ইন বায়ো টেমপ্লেটগুলো ব্রাউজ করুন এবং আপনার ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড বা ব্যবসার জন্য উপযুক্ত একটি বেছে নিন।

২. আপনার লিঙ্ক যোগ করুন এবং কাস্টমাইজ করুন

আপনার সকল পণ্য, কনটেন্ট ও লিঙ্ক এক জায়গায় রাখুন এবং যেকোনো সময় সেগুলো আপডেট করুন। রং, ফন্ট ও ইমেজ কাস্টমাইজ করতে ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ এডিটর ব্যবহার করুন, তারপর আপনার প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জিনিসপত্র যোগ করুন।

৩. লাইভে যান

বিনামূল্যে আপনার কাস্টম ডোমেইনটি বেছে নিন এবং আপনার লিঙ্ক ইন বায়োটি তাৎক্ষণিকভাবে পাবলিশ করুন। এটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে যোগ করুন এবং ক্লিকগুলোকে গ্রাহকে পরিণত করুন।
১. আপনার বায়ো সাইটের টেমপ্লেট বেছে নিন

যে লিংক আপনার সাথে সাথে গ্রো করে

একটি ব্র্যান্ডেড লিঙ্ক ইন বায়ো ব্যবহার করে দ্রুত লঞ্চ করুন যা আপনি যখনই প্রস্তুত হবেন তখনই একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটে স্কেল হতে পারে। পণ্য বিক্রি করুন, কনটেন্ট শেয়ার করুন, ব্লগ পাবলিশ করুন - সবকিছুই বিল্ট ইন এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

সীমাহীন স্কেলেবিলিটি

আপনি গ্রো করার সাথে সাথে সহজেই পেজ ও সেকশন যোগ করুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডিজাইন আপডেট করতে এআই ব্যবহার করুন।

ইন্টিগ্রেটেড স্টোর

সর্বোচ্চ ১০০০ টি পণ্য তালিকাভুক্ত করুন, ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করুন এবং গোপন লেনদেন ফি ছাড়াই আপনার উপার্জনের আরও বেশি পরিমাণ সংরক্ষণ করুন।

বিল্ট-ইন ব্লগ

ব্লগ পোস্টের মাধ্যমে ইনসাইট শেয়ার করুন, আস্থা তৈরি করুন এবং ভিজিবিলিটি বাড়ান। আপনার বায়ো সাইটে নির্বিঘ্নে পাবলিশের জন্য প্রস্তুত।

এআই টুলস স্যুট

বিল্ট-ইন এআই যা আপনাকে আরও ভালোভাবে এবং আরও দ্রুত তৈরি করতে সাহায্য করে। স্মার্ট SEO টুল দিয়ে টেইলর্ড কপি তৈরি করুন, প্রো ভিজ্যুয়াল ডিজাইন করুন এবং প্রতিটি পেজকে অপটিমাইজ করুন।

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

আপনার লিঙ্ক ইন বায়ো ওয়েবসাইট তৈরি করুন

আজই আপনারটা শুরু করুন, Hostinger-এর লিংক ইন বায়ো সলিউশনের মাধ্যমে এটি আপনার ধারণার চেয়েও সহজ

লিংক ইন বায়ো-এর সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

Hostinger-এ লিঙ্ক ইন বায়ো ওয়েবসাইট তৈরি করার ব্যাপারে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

বায়োতে লিঙ্ক বা বায়ো ওয়েবসাইট কী?

Instagram, TikTok থবা Facebook-এ "লিঙ্ক ইন বায়ো" বলতে কী বোঝায়?

আপনার বায়োতে কীভাবে লিঙ্ক যুক্ত করবেন?

বায়ো সাইটের সুবিধা কী কী?

আমি কীভাবে একটি বায়ো লিঙ্ক তৈরি করব?

আমার বায়ো সাইটে আমি কী লিঙ্ক করতে পারি?

Hostinger-এর লিঙ্ক ইন বায়ো টুল কীভাবে Linktree-র মত অন্য টুল থেকে আলাদা?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।