লিঙ্ক ইন বায়ো ব্যবহার করে ক্লিকগুলোকে কাস্টমারে পরিণত করুন
আপনার সাইট, সোশ্যাল মিডিয়া ও কনটেন্ট প্রদর্শনের জন্য একটি কাস্টম লিঙ্ক ইন বায়ো পেজ তৈরি করুন। আপনার অফার করা সবকিছুর সাথে আপনার ফলোয়ারদের সহজেই সংযুক্ত করুন।
আপনার আবেগকে লাভে পরিণত করুন
আপনার ব্র্যান্ড তৈরি করুন
আপনার ওয়েবসাইটের লুক ও ফীলের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিন। আমাদের ইনটুইটিভ ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ এডিটরের সাহায্যে প্রতিটি ডিটেইল কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ব্র্যান্ডকে প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেইনে আপনার সাইট লঞ্চ করুন।
আরও স্মার্ট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে গ্রো করুন
বিল্ট-ইন SEO, অ্যানালিটিক্স, ইমেইল ক্যাপচার এবং মার্কেটিং ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার লিঙ্ক ইন বায়োর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করুন।
যেকোনো কিছু বিক্রি করুন
ফিজিক্যাল পণ্য, ডিজিটাল ডাউনলোড, কোচিং কল, অ্যাফিলিয়েট, প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড পণ্যদ্রব্য শেয়ার করুন... আপনার লিঙ্ক ইন বায়ো কনভার্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
Built to scale beyond a bio link
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেকোনো সময় বাতিল করুন
২৪/৭ সাপোর্ট
Premium বেনিফিট:
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
Premium বেনিফিট:
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
সব প্ল্যানের পেমেন্ট আগেই করতে হয়। মাসিক রেট হলো আপনার প্ল্যানের মোট মূল্য, যা আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়।
৩ টি ধাপে আপনার বায়োতে লিঙ্ক তৈরি করুন
১. আপনার বায়ো সাইটের টেমপ্লেট বেছে নিন
২. আপনার লিঙ্ক যোগ করুন এবং কাস্টমাইজ করুন
৩. লাইভে যান
যে লিংক আপনার সাথে সাথে গ্রো করে
সীমাহীন স্কেলেবিলিটি
আপনি গ্রো করার সাথে সাথে সহজেই পেজ ও সেকশন যোগ করুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডিজাইন আপডেট করতে এআই ব্যবহার করুন।
ইন্টিগ্রেটেড স্টোর
সর্বোচ্চ ১০০০ টি পণ্য তালিকাভুক্ত করুন, ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করুন এবং গোপন লেনদেন ফি ছাড়াই আপনার উপার্জনের আরও বেশি পরিমাণ সংরক্ষণ করুন।
বিল্ট-ইন ব্লগ
ব্লগ পোস্টের মাধ্যমে ইনসাইট শেয়ার করুন, আস্থা তৈরি করুন এবং ভিজিবিলিটি বাড়ান। আপনার বায়ো সাইটে নির্বিঘ্নে পাবলিশের জন্য প্রস্তুত।
এআই টুলস স্যুট
বিল্ট-ইন এআই যা আপনাকে আরও ভালোভাবে এবং আরও দ্রুত তৈরি করতে সাহায্য করে। স্মার্ট SEO টুল দিয়ে টেইলর্ড কপি তৈরি করুন, প্রো ভিজ্যুয়াল ডিজাইন করুন এবং প্রতিটি পেজকে অপটিমাইজ করুন।
Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.