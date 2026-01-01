Transformez vos clics en clients grâce à un lien en bio

Créez une page lien en bio personnalisée pour présenter vos sites web, réseaux sociaux et contenus. Connectez facilement vos abonnés à tout ce que vous proposez.
Transformez vos clics en clients grâce à un lien en bio

Transformez votre passion en revenus

Connectez votre audience à l'ensemble de vos contenus et activités en ligne en ajoutant un lien dans la biographie de vos profils sur les réseaux sociaux. Vendez facilement et développez votre marque.
Développez votre marque

Développez votre marque

Prenez le contrôle total de l'apparence et du style de votre site. Personnalisez chaque détail à l'aide de notre éditeur par glisser-déposer et publiez votre site sous un nom de domaine qui reflète votre marque.

Évoluez avec un marketing plus intelligent

Évoluez avec un marketing plus intelligent

Exploitez pleinement le potentiel de votre lien en bio grâce au SEO intégré, aux analyses, à la collecte d'adresses email et aux intégrations marketing.

Vendez tout ce que vous souhaitez

Vendez tout ce que vous souhaitez

Proposez des produits physiques, des contenus numériques, des séances de coaching, des partenariats d'affiliation et des articles en impression à la demande. Votre lien en bio est conçu pour optimiser vos conversions.

Bien plus qu'un simple lien en bio

-85 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
1,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Fonctionnalités du plan Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Développez votre trafic avec des intégrations marketing
Améliorez votre visibilité avec un SEO avancé pour Google et la recherche IA
Démarrez un blog pour partager des actualités et vous connecter à vos abonnés
Mettez en avant vos dernières publications et intégrez votre flux Instagram
Engagez votre communauté avec notre widget de discussion WhatsApp
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Lancez-vous plus rapidement avec des templates lien en bio professionnels
Personnalisez votre template avec des outils par glisser-déposer
Élargissez votre audience en collectant des adresses email avec des formulaires intégrés
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Ajoutez des liens illimités à votre page lien en bio
Suivez vos performances avec les analyses intégrées
Le plus populaire
-84 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
2,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Vendez jusqu'à 1 000 produits, planifiez des rendez-vous et collectez des dons
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Créez votre lien en bio en 3 étapes

1. Choisissez votre template de lien en bio

1. Choisissez votre template de lien en bio

Parcourez nos templates de lien en bio et sélectionnez celui qui correspond à votre marque ou à votre activité.

2. Ajoutez vos liens et personnalisez

Regroupez tous vos produits, contenus et liens au même endroit et mettez-les à jour à tout moment. Utilisez notre éditeur par glisser-déposer pour personnaliser les couleurs, polices et images, puis ajoutez toutes les fonctionnalités supplémentaires dont vous avez besoin.

3. Publiez votre lien en bio

Choisissez votre nom de domaine gratuit et publiez instantanément votre lien en bio. Ajoutez-le ensuite à vos réseaux sociaux et commencez à transformer vos clics en clients.
1. Choisissez votre template de lien en bio

Le lien qui évolue avec vous

Créez votre lien en bio personnalisé en quelques instants et transformez-le en site web complet à tout moment. Vendez vos produits, partagez vos contenus, publiez un blog : tout est inclus et immédiatement disponible.

Évolutivité illimitée

Ajoutez facilement des pages et sections au fur et à mesure que vous évoluez et utilisez l'IA pour mettre à jour le design en quelques secondes.

Boutique intégrée

Proposez jusqu'à 1 000 produits, acceptez plus de 100 moyens de paiement et conservez l'intégralité de vos revenus, car nous ne facturons aucuns frais de transaction.

Blog intégré

Partagez vos idées, inspirez confiance et améliorez votre visibilité avec des articles de blog. Publiez-les sur votre page lien en bio en toute simplicité.

Suite d'outils IA

Profitez d'outils IA intégrés pour créer mieux et plus vite. Rédigez des textes personnalisés, concevez des visuels professionnels et optimisez chaque page avec des outils SEO intelligents.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

Créez votre lien en bio

Lancez-vous en toute simplicité grâce à la solution lien en bio de Hostinger.

FAQ sur le lien en bio

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur la création d'un site de type lien en bio avec Hostinger.

Qu'est-ce qu'un lien en bio ou un site de type lien en bio ?

Que signifie « lien en bio » sur Instagram, TikTok ou Facebook ?

Comment ajouter un lien dans votre bio ?

Quels sont les avantages d'un site de type lien en bio ?

Comment créer un lien en bio ?

Quels types de lien puis-je ajouter à mon site de type lien en bio ?

En quoi l'outil de lien en bio de Hostinger est-il différent des autres, comme Linktree ?

