Sur Instagram, TikTok et Facebook, le « lien en bio » désigne l'hyperlien figurant dans la section biographie du profil d'un utilisateur. La biographie est l'endroit où la personne partage davantage d'informations sur qui elle est et ce qu'elle propose.

Un lien en bio résout plusieurs problèmes pour les utilisateurs. Par exemple, les biographies ont souvent des limites strictes de caractères, ce qui oblige les utilisateurs à optimiser l'espace disponible et, dans la plupart des cas, à n'ajouter qu'un seul lien.

De plus, les liens externes dans les publications ou légendes ne sont pas cliquables sur la plupart des réseaux sociaux, rendant difficile la redirection du public vers un site internet ou des produits.

Un lien en bio résout ces contraintes en dirigeant votre audience vers des articles de blog, des produits, des liens de réservation, des portfolios et plus encore, depuis un seul endroit.