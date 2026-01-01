Obtenez un email professionnel de Google Workspace

Renforcez la confiance de vos clients grâce à des emails professionnels personnalisés. Stimulez la collaboration au sein de votre équipe grâce à des outils familiers tels que Google Docs, Sheets et Slides.
à partir de
6,99  € /mois
Obtenez un email professionnel de Google Workspace

Obtenez votre plan Google Workspace dès maintenant

-22 %
Google Workspace Starter
6,99  € /mois
Pour un abonnement de 12 mois. Renouvellement au prix de 6,99 €/mois pour 12 mois.
Obtenez une adresse email professionnelle personnalisée, vous@votreentreprise.fr
30 Go de stockage par boîte mail
100 participants aux visioconférences
Contrôles de sécurité et de gestion
Support standard
Pages de prise de rendez-vous
Mise en page des emails et publipostage
Le plus populaire
-28 %
Google Workspace Standard
12,99  € /mois
Pour un abonnement de 12 mois. Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 12 mois.
Obtenez une adresse email professionnelle personnalisée, vous@votreentreprise.fr
2 To de stockage par boîte mail
150 participants aux visioconférences + enregistrement et réduction de bruit
Contrôles de sécurité et de gestion
Support standard
Pages de prise de rendez-vous
Mise en page des emails et publipostage
-0 %
Google Workspace Plus
19,99  € /mois
Pour un abonnement de 12 mois. Renouvellement au prix de 19,99 €/mois pour 12 mois.
Obtenez une adresse email professionnelle personnalisée, vous@votreentreprise.fr
5 To de stockage par boîte mail
500 participants aux visioconférences + enregistrement et réduction de bruit
Contrôles de gestion et de sécurité améliorés avec Vault et gestion avancée des points de terminaison
Support standard
Pages de prise de rendez-vous
Mise en page des emails et publipostage
-22 %
Google Workspace Starter
6,99  € /mois
Pour un abonnement de 12 mois. Renouvellement au prix de 6,99 €/mois pour 12 mois.
Obtenez une adresse email professionnelle personnalisée, vous@votreentreprise.fr
30 Go de stockage par boîte mail
100 participants aux visioconférences
Contrôles de sécurité et de gestion
Support standard
Pages de prise de rendez-vous
Mise en page des emails et publipostage
Le plus populaire
-28 %
Google Workspace Standard
12,99  € /mois
Pour un abonnement de 12 mois. Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 12 mois.
Obtenez une adresse email professionnelle personnalisée, vous@votreentreprise.fr
2 To de stockage par boîte mail
150 participants aux visioconférences + enregistrement et réduction de bruit
Contrôles de sécurité et de gestion
Support standard
Pages de prise de rendez-vous
Mise en page des emails et publipostage
-0 %
Google Workspace Plus
19,99  € /mois
Pour un abonnement de 12 mois. Renouvellement au prix de 19,99 €/mois pour 12 mois.
Obtenez une adresse email professionnelle personnalisée, vous@votreentreprise.fr
5 To de stockage par boîte mail
500 participants aux visioconférences + enregistrement et réduction de bruit
Contrôles de gestion et de sécurité améliorés avec Vault et gestion avancée des points de terminaison
Support standard
Pages de prise de rendez-vous
Mise en page des emails et publipostage

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Obtenez Gmail pour les entreprises

Profitez de nouveaux contrôles administratifs, sans publicité et de vos propres adresses professionnelles personnalisées. Remplacez @gmail.com par sales@exemples.com.
Obtenez Gmail pour les entreprises

Restez en contact avec votre équipe, où que vous soyez

Rencontrez votre équipe en toute sécurité, où que vous soyez, grâce à la vidéoconférence premium reposant sur l'infrastructure robuste de Google.
Restez en contact avec votre équipe, où que vous soyez

Accélérez et améliorez votre travail

Collaborez sur des fichiers en temps réel, organisez des réunions en quelques clics et recevez des notifications de délais et de calendrier. Google Workspace centralise tous les outils dont vous avez besoin pour être productif.
Accélérez et améliorez votre travail

Conçu pour vous protéger des menaces

Les modèles d'apprentissage machine de Gmail bloquent 99,9 % des menaces de spam, de phishing et de logiciels malveillants qui atteignent votre boîte de réception, ce qui rend Google Workspace sécurisé.
Conçu pour vous protéger des menaces

FAQ sur Google Workspace

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur Google Workspace

Qu'est-ce que Google Workspace ?

Quelle est la différence entre G Suite et Google Workspace ?

Qu'est-ce que j'obtiens avec Google Workspace ?

Comment s'inscrire à Google Workspace ?

Quand dois-je choisir Google Workspace ?

Quel plan de Workspace proposez-vous ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.