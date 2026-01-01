Le créateur de sites internet de Hostinger et le plan d'hébergement sont équipés de la technologie IA intégrée et offrent des templates de sites entièrement personnalisables, ce qui vous permet de créer votre propre site web en quelques minutes sans aucune compétence technique. Vous pouvez facilement tout personnaliser, de l'ajout de nouvelles pages à la modification des mises en page, en utilisant vos propres images, textes, couleurs d'arrière-plan et polices.

Pour atteindre le bon public et vous assurer que les clients peuvent vous trouver sur les moteurs de recherche, utilisez nos outils de marketing intégrés et nos fonctionnalités IA. Utilisez nos outils puissants, tels que le générateur de logo IA pour créer un logo unique, le rédacteur IA pour générer un contenu adapté au référencement et la heatmap IA pour identifier les zones de votre site qui attireront le plus d'attention de vos visiteurs.

Le créateur de sites internet de Hostinger offre une variété d'outils d'e-commerce, ce qui facilite le lancement de votre propre boutique en ligne pour vendre des services et des produits. En quelques clics, vous pouvez facilement personnaliser, ajouter, modifier et supprimer des articles sur votre site e-commerce, ainsi que gérer les clients, les ventes, l'expédition et les taxes - le tout à partir d'une seule plateforme.