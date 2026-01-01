Jusqu'à -85 % sur le

créateur de site internet professionnel

Lancez votre entreprise en ligne plus rapidement grâce à l'IA

Nom de domaine gratuit
Support client 24 h/24 et 7 j/7
Aucune compétence en codage nécessaire
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Créateur de sites internet

Trouvez le plan idéal pour votre entreprise

Que vous souhaitiez vendre des produits, proposer des services ou simplement tester plusieurs activités, nos plans vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour réussir.
-85 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
1,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Choisissez parmi plus de 170 modèles créés par des designers
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Le plus populaire
-84 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
2,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Vendez jusqu'à 1 000 produits et gérez facilement votre boutique
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Suivez les performances avec des analyses en direct
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
-85 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
1,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Choisissez parmi plus de 170 modèles créés par des designers
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Le plus populaire
-84 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
2,99  € /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Vendez jusqu'à 1 000 produits et gérez facilement votre boutique
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Suivez les performances avec des analyses en direct
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio

Créez un site internet professionnel en 3 étapes simples

1. Choisissez votre méthode de création

1. Choisissez votre méthode de création

Décrivez votre idée et regardez l'IA la transformer en site web. Vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez ? Pas de problème ! Explorez nos 150 templates conçus par des designers pour trouver de l'inspiration.

2. Jouez avec votre site web

Choisissez des couleurs et des polices qui correspondent à votre marque. Modifiez le texte et déplacez les éléments facilement grâce à l'éditeur par glisser-déposer. Les grilles intelligentes vous aideront à conserver les alignements durant vos modifications.

3. Publiez votre site

Créez un nom de domaine mémorable et choisissez parmi plus de 300 extensions, y compris .com et .fr. Une fois votre site publié, utilisez nos outils SEO IA intégrés et/ou des intégrations marketing tierces pour obtenir plus de trafic et de ventes.
1. Choisissez votre méthode de création
Créateur de sites avec outils IA

Laissez l'IA faire le plus gros du travail

Notre créateur de site internet professionnel IA peut transformer n'importe quelle idée en site internet, que votre objectif soit de vendre des produits et des services ou de proposer des rendez-vous. L'IA vous permet de facilement créer du contenu, trouver des images, concevoir un logo personnalisé, rédiger des descriptions produits basées sur des images et même prédire le comportement des utilisateurs.

Inspirez-vous de nos templates de sites

Vous réfléchissez encore à ce que vous souhaitez pour votre site ? Trouvez de l'inspiration parmi nos 150 templates prêts à l'emploi, adaptés à tous les secteurs d'activité et compatibles avec les mobiles.
PortfolioPrésentation de l'entrepriseBoutique en ligneBlogLien en bioAutres
PortfolioPrésentation de l'entrepriseBoutique en ligneBlogLien en bioAutres
Tous les templates de portfolios
Tous les templates de portfolios
Tous les templates de portfolios
Tous les templates de portfolios
Gérez votre entreprise en ligne sans effort

Gérez votre entreprise en ligne sans effort

Vendez jusqu'à 600 produits, gérez les commandes et les stocks, configurez les prises de rendez-vous, ajoutez des réductions et plus encore, le tout depuis un seul tableau de bord facile à utiliser.
Protégez les données de vos clients grâce à plus de 100 solutions de paiement fiables. Conservez 100 % de vos bénéfices, car nous ne facturons aucuns frais de transaction.
Gérez votre entreprise avec vos outils marketing tiers préférés, tels que Google Analytics, Hotjar et WhatsApp.
Indira Prieto Artiste en lettrage, illustratrice et graphiste

Grâce à la simplicité et à la rapidité du créateur de sites internet de Hostinger, passer du projet à la réalisation de mon site web a été un jeu d'enfant.

Indira Prieto

Artiste en lettrage, illustratrice et graphiste | indiraprietocreative.com

Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO

Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach

Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.

Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach

Intégrations marketing simplifiées

Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Intégrations marketing simplifiées

Outils SEO intégrés

Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA de Hostinger.
Intégrations marketing simplifiées

Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp.

Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp.
Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.

Nous sommes là pour vous aider 24 h/24, 7 j/7

Vous ne savez pas comment naviguer sur la plateforme et trouver certaines fonctionnalités ? Demandez à Kodee, votre assistant IA, et obtenez des réponses instantanées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, notre équipe de support client est là pour vous aider.
Nous sommes là pour vous aider 24 h/24, 7 j/7

Solution d'entreprise tout-en-un

Créez votre site internet professionnel dès aujourd'hui. Le processus est plus simple que vous ne l'imaginez grâce au créateur de sites internet de Hostinger.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis

FAQ sur les sites internet professionnels

Trouvez des réponses aux questions fréquemment posées sur l'utilisation d'un créateur de sites internet professionnels IA.

Qu'est-ce qu'un site internet professionnel ?

Est-il utile d'avoir un site internet professionnel ?

Comment créer un site web professionnel ?

Combien coûte la création de site web professionnel pour petite entreprise ?

Quelles fonctionnalités puis-je utiliser avec le créateur de sites internet professionnel ?

Comment puis-je promouvoir mon site web et améliorer son classement ?

Puis-je vendre des produits sur le site web de ma petite entreprise ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.