Tout d'abord, vous devez déterminer l'objectif de votre site web. Si vous souhaitez un site web uniquement pour partager des informations sur votre entreprise, telles que vos produits et vos coordonnées, optez pour notre plan créateur de sites internet Premium, à partir de 1,99 €/mois. Si vous souhaitez vendre en ligne et avoir accès à tous nos outils IA, optez pour le plan créateur de sites internet Business, à partir de 2,99 €/mois.
Les deux plans comprennent le créateur IA, un hébergement web sécurisé, ainsi qu'un nom de domaine personnalisé et un email gratuits pour les plans annuels. Une fois que vous avez choisi votre plan, complétez les étapes suivantes :
- Décrivez votre idée et observez l'IA créer un site web entièrement fonctionnel à partir de zéro. Vous pouvez également explorer 150 templates de sites web prêts à l'emploi et adaptés pour les mobiles.
- Glissez-déposez vos éléments comme vous le souhaitez et personnalisez l'ensemble de votre site : modifiez le texte, changez les polices et jouez avec les couleurs. Aucune compétence en codage ou en design nécessaire.
- Si vous souhaitez vendre en ligne, ajoutez jusqu'à 600 produits. Notre technologie d'intelligence artificielle peut créer des descriptions de vos produits physiques à partir d'images. Et le meilleur dans tout ça ? Nous ne facturons aucuns frais de transaction : vos bénéfices vous reviennent intégralement. Notez cependant qu'il est possible que vous deviez payer votre fournisseur de services de paiement.
- Une fois que tout est prêt, choisissez un nom de domaine mémorable et publiez votre site web en un clic.
- Optimisez ensuite votre site pour attirer plus de trafic et réaliser plus de ventes grâce à nos outils SEO et à nos intégrations marketing. Vous pouvez créer un site web professionnel rapidement et profiter de nos fonctionnalités SEO IA, qui comprennent la génération d'un plan du site au format XML, la rédaction de méta titres et de descriptions, et la création d'un contenu par défaut optimisé SEO par le rédacteur IA.