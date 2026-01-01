Obtenez un certificat SSL gratuit et sécurisez votre site dès maintenant

Protégez votre site et vos visiteurs en offrant des connexions sécurisées et cryptées. Renforcez la confiance de votre marque et améliorez votre classement dans les moteurs de recherche grâce à notre SSL gratuit — disponible pour tous les plans d'hébergement.
Certificats SSL gratuits avec tous nos plans

Achetez l'un de nos plans d'hébergement et recevez gratuitement un certificat SSL.
-85 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
1,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Le plus populaire
-84 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPress
GRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
-73 %
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
6,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 335,52 € (prix d'origine : 1.247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
La différence entre les certificats SSL gratuits et payants

Chez Hostinger, notre certificat SSL gratuit est aussi sécurisé que les certificats payants. Nous utilisons un certificat validé par le domaine et conforme à la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS). Il s'agit donc d'un SSL standard qui protège tous les types de sites.
En ce qui concerne les niveaux de sécurité, il n'y a aucune différence entre les certificats SSL gratuits et payants. Les deux fournissent un cryptage fort pour connecter en toute sécurité votre site et ses visiteurs.
Ils affichent également des indicateurs essentiels pour montrer que le site web est sans risque — le préfixe HTTPS et l'icône de cadenas sur la barre d'adresse des principaux navigateurs.
Nous renouvelons également tous les certificats automatiquement et gratuitement, ce qui est plus pratique pour nos utilisateurs et leur permet de faire des économies.
Pourquoi avez-vous besoin d'un certificat SSL ?

Sécurisez votre site web

En ajoutant un certificat SSL au site, vous protégez toutes les informations privées partagées entre vous et les visiteurs contre les utilisateurs non autorisés. De plus, nos certificats SSL utilisent un cryptage 256 bits, la norme de l'industrie pour la protection des données.
Conformité aux normes PCI DSS

Les entreprises en ligne qui acceptent des transactions et traitent les informations d'identification des visiteurs doivent se conformer aux normes de sécurité PCI, qui incluent la protection SSL. Sans ce dispositif de sécurité, le site ferait courir un risque à ses visiteurs et ne respecterait pas la réglementation.
Instaurez la confiance

En activant la protection SSL, l'URL de votre site commencera par HTTPS, et la barre d'adresse affichera également une icône de cadenas. Ces éléments montrent aux visiteurs que votre site utilise le SSL et ne présente aucun risque. Ils savent donc que leurs informations d'identification et les détails de leurs transactions sont en sécurité.
Améliorez votre classement sur Google

Un certificat SSL fournit une sécurité supplémentaire et ajoute le préfixe HTTPS à l'URL du site, ce que le moteur de recherche considère comme des éléments essentiels à une bonne expérience de la page. C'est pourquoi Google est plus susceptible de placer les sites certifiés SSL plus haut dans les résultats de recherche, augmentant ainsi leur visibilité et leur trafic organique.
Comment fonctionnent les certificats SSL

01

Établir une connexion

Les sites Web obtiennent une clé publique et privée après avoir réussi à acquérir ou à acheter un certificat SSL. Lorsque les utilisateurs accèdent au site web, leur navigateur demandera son certificat SSL et sa clé publique pour vérifier s'il est digne de confiance.

02

Cryptage des données

S'il réussit, le navigateur génère deux clés symétriques et envoie l'une d'entre elles au serveur web en utilisant la clé publique. Une fois que le serveur reçoit la clé, il utilise sa clé privée pour la décrypter. Le navigateur et le serveur peuvent maintenant établir une connexion sécurisée pour transférer des informations.

03

Indicateurs visuels

Un site web dont l'installation SSL est réussie présente plusieurs indicateurs dans la barre d'adresse : une icône de cadenas et un préfixe HTTPS sur l'URL du site. En fonction du type de certificat, les propriétaires de sites peuvent également afficher un sceau de site pour accroître la fiabilité.

