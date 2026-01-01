Obtenez un certificat SSL gratuit et sécurisez votre site dès maintenant
La différence entre les certificats SSL gratuits et payants
Pourquoi avez-vous besoin d'un certificat SSL ?
Sécurisez votre site web
Conformité aux normes PCI DSS
Instaurez la confiance
Améliorez votre classement sur Google
Comment fonctionnent les certificats SSL
Établir une connexion
Les sites Web obtiennent une clé publique et privée après avoir réussi à acquérir ou à acheter un certificat SSL. Lorsque les utilisateurs accèdent au site web, leur navigateur demandera son certificat SSL et sa clé publique pour vérifier s'il est digne de confiance.
Cryptage des données
S'il réussit, le navigateur génère deux clés symétriques et envoie l'une d'entre elles au serveur web en utilisant la clé publique. Une fois que le serveur reçoit la clé, il utilise sa clé privée pour la décrypter. Le navigateur et le serveur peuvent maintenant établir une connexion sécurisée pour transférer des informations.
Indicateurs visuels
Un site web dont l'installation SSL est réussie présente plusieurs indicateurs dans la barre d'adresse : une icône de cadenas et un préfixe HTTPS sur l'URL du site. En fonction du type de certificat, les propriétaires de sites peuvent également afficher un sceau de site pour accroître la fiabilité.