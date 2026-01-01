SSL (طبقة مآخذ التوصيل الآمنة) أو TLS (طبقة النقل الآمن) هو بروتوكول أمان يتيح الاتصال المشفر بين الموقع الإلكتروني ومتصفح الويب. ويمنع الأطراف غير المصرح لها من الوصول إلى البيانات المتبادلة بين الموقع وزواره أو رؤيتها.

يتم إصدار شهادات SSL من قبل المرجع المصدق (CA) إلى الموقع الإلكتروني لمصادقة هويته، مما يتيح للمتصفحات معرفة أن الموقع آمن.