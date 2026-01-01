احصل على شهادة SSL مجاناً وأمّن موقعك الآن

احمِ موقعك الإلكتروني وزوارك من خلال تقديم اتصالات آمنة ومشفرة. ابنِ ثقة علامتك التجارية وحسّن تصنيفاتك على محركات البحث من خلال شهادات SSL المجانية لدينا والمتوفرة لجميع خطط الاستضافة.

احصل على شهادة SSL مجاناً وأمّن موقعك الآن

شهادة SSL مجانية مع كل خططنا

اشترِ إحدى خطط الاستضافة الخاصة بنا واحصل على شهادة SSL مجانًا.
81% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
MAD  7.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
79% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
MAD  13.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
75% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD  20.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
68% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD  56.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
81% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
MAD  7.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
79% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
MAD  13.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
75% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD  20.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
68% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD  56.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع

الفرق بين شهادات SSL المجانية والمدفوعة

تعتبر شهادة SSL المجانية لدينا في Hostinger آمنة تماما كالشهادات المدفوعة. نحن نستخدم شهادة تم التحقق من صحتها على الدومين ومتوافقة مع معايير أمن البيانات لدى قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS)، وبالتالي يتعلق الأمر بـ SSL قياسية ممتازة لحماية جميع أنواع المواقع الإلكترونية.
أما بالنسبة لمستويات الأمان، فلا يوجد فرق بين شهادات SSL المجانية والمدفوعة. فكلاهما يوفر تشفيرًا قويًا لربط موقعك بزواره بشكل آمن.
كما أنها تعرض مؤشرات أساسية لإظهار أن الموقع الإلكتروني خالٍ من المخاطر، بادئة HTTPS وأيقونة القفل على شريط عنوان المتصفحات الرئيسية.
كما أننا نجدّد جميع الشهادات تلقائيًا وبشكل مجاني، مما يوفر المزيد من الراحة لمستخدمينا ويساعدهم كذلك على توفير المال.
الفرق بين شهادات SSL المجانية والمدفوعة

لماذا تحتاج إلى شهادة SSL؟

أمّن موقعك

بإضافة شهادة SSL إلى الموقع، فإنك تحمي جميع المعلومات الخاصة المشتركة بينك وبين الزوار من المستخدمين غير المصرح لهم. كما تستخدم شهادات SSL لدينا تشفير 256 بت، وهو معيار حماية البيانات في هذا المجال.
لماذا تحتاج إلى شهادة SSL؟

متوافقة مع معايير PCI DSS

يجب على الأعمال التجارية الإلكترونية التي تقبل المعاملات وتتعامل مع بيانات الزوار أن تمتثل لمعايير أمان PCI، والتي تشمل حماية SSL. بدون هذه الميزة الأمنية، سيعرض الموقع زواره للخطر ويفشل في الامتثال للوائح.
متوافقة مع معايير PCI DSS

بناء الثقة

بتفعيل حماية SSL، سيبدأ عنوان موقعك بـ HTTPS، وسيعرض شريط العناوين أيضًا رمز قفل. تُظهر هذه العناصر للزائرين أن موقعك الإلكتروني يستخدم شهادة SSL وهو خالٍ من المخاطر، وبالتالي فهم يدركون أن بياناتهم وتفاصيل معاملاتهم آمنة.
بناء الثقة

ارتقِ بترتيبك على غوغل

توفر شهادة SSL طبقة إضافية من الأمان وتضيف بادئة HTTPS إلى عنوان الموقع، وهذا ما يعتبره محرك البحث جزءًا حيويا من تجربة الصفحة الجيدة. لذلك فمن المرجح أن يضع غوغل المواقع الإلكترونية المعتمدة من SSL في مرتبة أعلى على نتائج البحث، مما يُعزز من ظهورها وحركة مرورها العضوية.
ارتقِ بترتيبك على غوغل

كيف تعمل شهادات SSL

01

إنشاء اتصال

ستحصل المواقع الإلكترونية على مفتاح عام وخاص بعد الحصول على شهادة SSL أو شرائها. عندما يصل المستخدمون إلى الموقع الإلكتروني، سيطلب متصفحهم شهادة SSL والمفتاح العام للتحقق مما إذا كان جديرًا بالثقة.

02

تشفير البيانات

إذا نجح الأمر، فسيُنشئ المتصفح مفتاحين متماثلين ويرسل أحدهما إلى خادم الويب باستخدام المفتاح العام. بمجرد أن يتلقى الخادم المفتاح، سيستخدم مفتاحه الخاص لفك تشفيره. الآن سيصبح من الممكن للمتصفح والخادم تكوين اتصال آمن لنقل المعلومات.

03

المؤشرات المرئية

سيحتوي الموقع الإلكتروني المتوفر على تثبيت ناجح لشهادة SSL على مؤشرات متعددة على شريط العنوان، أيقونة قفل وبادئة HTTPS على عنوان الموقع الإلكتروني. يمكن لمالكي المواقع أيضًا عرض ختم الموقع لتعزيز الثقة وذلك حسب نوع الشهادة.

الأسئلة الشائعة حول شهادات SSL

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول شهادات وخطط SSL الخاصة بنا.

ما هي SSL؟

لماذا أحتاج إلى شهادة SSL؟

هل يحتوي موقعي الإلكتروني على شهادة SSL؟

ما هي أنواع شهادات SSL المختلفة؟

أي شهادة SSL تختار؟

كيف أحصل على شهادة SSL مجانية؟

ما هي المدة التي تستغرقها شهادة SSL الجديدة لتصبح نشطة؟

كيف أجدّد شهادة SSL؟

هل تساعد SSL في تحسين محركات البحث؟

هل يمكنني تثبيت شهادة SSL مخصصة على Hostinger؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.