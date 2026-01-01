حوّل النقرات إلى عملاء باستخدام الرابط التعريفي
أنشئ رابطًا مخصصًا في صفحة رابطك التعريفي لعرض مواقعك وحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتواك. اربط متابعيك بكل ما تقدمه بسهولة.
حوّل شغفك إلى ربح
أنشئ علامتك التجارية
تحكّم بشكل كامل في شكل ومظهر موقعك الإلكتروني. خصّص كل التفاصيل باستخدام محرّر السحب والإفلات سهل الاستخدام الخاص بنا، وأطلق موقعك على نطاق يعكس علامتك التجارية.
انمُ مع تسويق أذكى
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لرابط تعريفي باستخدام SEO مدمج، والتحليلات، والتقاط البريد الإلكتروني، وتكاملات التسويق.
بِع أي شيء
شارك المنتجات المادية، والتنزيلات الرقمية، ومكالمات التدريب، والمنتجات التابعة، والطباعة حسب الطلب… تم تصميم رابطك التعريفي لتحقيق التحويل.
صُمّم للتوسع إلى ما هو أبعد من مجرد رابط تعريفي
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
دعم 24/7
+3 أشهر مجاناً
مزايا Premium:
+3 أشهر مجاناً
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
+3 أشهر مجاناً
مزايا Premium:
+3 أشهر مجاناً
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
أنشئ رابطك التعريفي في 3 خطوات
1. اختر قالب موقعك التعريفي
2. أضف روابطك وخصصها
3. أطلق موقعك
الرابط الذي ينمو معك
قابلية توسع غير محدودة
يمكنك بسهولة إضافة صفحات وأقسام مع نمو موقعك، واستخدام AI لمساعدتك في تحديث التصميم في ثوانٍ.
متجر مُدمج
اعرض إلى غاية 600 منتج، واقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بالمزيد دون رسوم معاملات خفية.
مدونة مدمجة
شارك رؤى، وابنِ ثقة، وعزّز الظهور بالمدونات. استعد للنشر بسلاسة على موقعك التعريفي.
مجموعة أدوات AI
AI مُدمج يساعدك على البناء بشكل أفضل وأسرع. صمم نسخة مخصصة، وصمم صورًا مرئية احترافية، وحسّن كل صفحة باستخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الذكية.
Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.