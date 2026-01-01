حوّل النقرات إلى عملاء باستخدام الرابط التعريفي

أنشئ رابطًا مخصصًا في صفحة رابطك التعريفي لعرض مواقعك وحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتواك. اربط متابعيك بكل ما تقدمه بسهولة.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
حوّل النقرات إلى عملاء باستخدام الرابط التعريفي

حوّل شغفك إلى ربح

اربط جمهورك بوجودك الكامل عبر الإنترنت من خلال رابط بسيط واحد في ملفات تعريف وسائطك الاجتماعية. أضف وسائل التواصل الاجتماعي، وبِع بسهولة، وطوّر علامتك التجارية.
أنشئ علامتك التجارية

أنشئ علامتك التجارية

تحكّم بشكل كامل في شكل ومظهر موقعك الإلكتروني. خصّص كل التفاصيل باستخدام محرّر السحب والإفلات سهل الاستخدام الخاص بنا، وأطلق موقعك على نطاق يعكس علامتك التجارية.

انمُ مع تسويق أذكى

انمُ مع تسويق أذكى

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لرابط تعريفي باستخدام SEO مدمج، والتحليلات، والتقاط البريد الإلكتروني، وتكاملات التسويق.

بِع أي شيء

بِع أي شيء

شارك المنتجات المادية، والتنزيلات الرقمية، ومكالمات التدريب، والمنتجات التابعة، والطباعة حسب الطلب… تم تصميم رابطك التعريفي لتحقيق التحويل.

صُمّم للتوسع إلى ما هو أبعد من مجرد رابط تعريفي

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

79% خصم
منشئ المواقع Premium
احصل على الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء موقع إلكتروني
MAD  13.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
5 صفحات موقع
2GB من مساحة التخزين لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

مزايا Premium:

دومين مجاني لمدة سنة
طوّر حركة المرور لديك باستخدام تكاملات التسويق
عزّز رؤية مواقعك باستخدام تتقنيات SEO المتقدمة لـ Google والبحث بالـAI
ابدأ مدونة لمشاركة التحديثات والتواصل مع المتابعين
اعرض أحدث منشوراتك وأدرج خلاصة Instagram الخاصة بك
أشرك مجتمعك باستخدام أداة الدردشة WhatsApp الخاصة بنا
قم بتحديث موقعك في أي وقت باستخدام التحرير عبر الهاتف المحمول
إطلاق أسرع باستخدام رابط احترافي في نماذج الرابط التعريفي
خصّص قالبك باستخدام أدوات السحب والإفلات
قم بتنمية جمهورك من خلال التقاط عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني باستخدام النماذج المضمنة
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
أضف روابط غير محدودة إلى رابطك في صفحة الرابط التعريفي
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المدمجة
الأكثر شهرة
75% خصم
منشئ المواقع Business
حقق نمواً باستخدام أدوات AI المتقدمة وميزات التجارة الإلكترونية
MAD  20.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
إنشاء 50 مواقع إلكترونية
صفحات مواقع غير محدودة
50GB من مساحة التخزين لملفاتك
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

بع ما يصل إلى 1000 منتج، وحدّد المواعيد، واجمع التبرعات
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
قم بتحسين نسختك باستخدام محرر النصوص AI الخاص بنا
أنشئ صورًا مميّزة باستخدام أداة AI لتوليد الصور
شارك قصتك مع منشئ منشورات مدونتنا بالـAI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
قم بتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام مساعد SEO بالـAI
79% خصم
منشئ المواقع Premium
احصل على الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء موقع إلكتروني
MAD  13.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
5 صفحات موقع
2GB من مساحة التخزين لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

مزايا Premium:

دومين مجاني لمدة سنة
طوّر حركة المرور لديك باستخدام تكاملات التسويق
عزّز رؤية مواقعك باستخدام تتقنيات SEO المتقدمة لـ Google والبحث بالـAI
ابدأ مدونة لمشاركة التحديثات والتواصل مع المتابعين
اعرض أحدث منشوراتك وأدرج خلاصة Instagram الخاصة بك
أشرك مجتمعك باستخدام أداة الدردشة WhatsApp الخاصة بنا
قم بتحديث موقعك في أي وقت باستخدام التحرير عبر الهاتف المحمول
إطلاق أسرع باستخدام رابط احترافي في نماذج الرابط التعريفي
خصّص قالبك باستخدام أدوات السحب والإفلات
قم بتنمية جمهورك من خلال التقاط عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني باستخدام النماذج المضمنة
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
أضف روابط غير محدودة إلى رابطك في صفحة الرابط التعريفي
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المدمجة
الأكثر شهرة
75% خصم
منشئ المواقع Business
حقق نمواً باستخدام أدوات AI المتقدمة وميزات التجارة الإلكترونية
MAD  20.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
إنشاء 50 مواقع إلكترونية
صفحات مواقع غير محدودة
50GB من مساحة التخزين لملفاتك
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

بع ما يصل إلى 1000 منتج، وحدّد المواعيد، واجمع التبرعات
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
قم بتحسين نسختك باستخدام محرر النصوص AI الخاص بنا
أنشئ صورًا مميّزة باستخدام أداة AI لتوليد الصور
شارك قصتك مع منشئ منشورات مدونتنا بالـAI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
قم بتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام مساعد SEO بالـAI

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

أنشئ رابطك التعريفي في 3 خطوات

1. اختر قالب موقعك التعريفي

1. اختر قالب موقعك التعريفي

تصفح قوالب رابط تعريفي واختر القالب الذي يناسب علامتك التجارية الشخصية أو عملك.

2. أضف روابطك وخصصها

احتفظ بجميع منتجاتك ومحتواك وروابطك في مكان واحد وقم بتحديثها في أي وقت. استخدم محرّر السحب والإفلات لتخصيص الألوان والخطوط والصور، ثم أضف أي إضافات تحتاجها.

3. أطلق موقعك

اختر دومينك المخصص مجانًا وانشر رابط تعريفي على الفور. أضفه إلى حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وابدأ في تحويل النقرات إلى عملاء.
1. اختر قالب موقعك التعريفي

الرابط الذي ينمو معك

انطلق بسرعة مع رابط تعريفي يحمل علامتك التجارية وقابل للتوسع ليصبح موقعًا إلكترونيًا كاملاً متى كنت مستعدًا. يمكنك بيع المنتجات ومشاركة المحتوى ونشر مدونة - كل ذلك مُضمّن وجاهز للانطلاق.

قابلية توسع غير محدودة

يمكنك بسهولة إضافة صفحات وأقسام مع نمو موقعك، واستخدام AI لمساعدتك في تحديث التصميم في ثوانٍ.

متجر مُدمج

اعرض إلى غاية 600 منتج، واقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بالمزيد دون رسوم معاملات خفية.

مدونة مدمجة

شارك رؤى، وابنِ ثقة، وعزّز الظهور بالمدونات. استعد للنشر بسلاسة على موقعك التعريفي.

مجموعة أدوات AI

AI مُدمج يساعدك على البناء بشكل أفضل وأسرع. صمم نسخة مخصصة، وصمم صورًا مرئية احترافية، وحسّن كل صفحة باستخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الذكية.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

أنشئ موقع رابطك التعريفي

ابدأ رابطك اليوم، الأمر أسهل مما تظن مع حل رابط تعريفي من Hostinger.

الأسئلة الشائعة حول الرابط التعريفي

اعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول إنشاء موقع تعريفي مع Hostinger.

ما هو الرابط التعريفي أو الموقع التعريفي؟

ماذا يعني "link in bio" (رابط تعريفي) على إنستاغرام أو تيك تيك أو فيسبوك؟

كيف تضيف رابطًا في موقعك التعريفي؟

ما هي فوائد الموقع التعريفي؟

كيف أنشئ رابطا تعريفيا؟

ما الذي يمكنني ربطه بموقع تعريفي؟

ما الذي يميّز أداة الرابط التعريفي من Hostinger عن غيرها، مثل Linktree؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.