احصل على بريد إلكتروني احترافي من Google Workspace
عزّز ثقة العملاء من خلال بريد إلكتروني مخصّص للأعمال. عزز تعاون الفريق باستخدام أدوات مألوفة مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google
ابتداء من
MAD 64.99 /الشهر
احصل على خطّة Google Workspace الآن
30% خصم
Starter Google Workspace
MAD 64.99 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر MAD 64.99/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 30 GB لكل صندوق بريد
100 اجتماعات الفيديو للمشاركين
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
الأكثر شهرة
30% خصم
Standard Google Workspace
MAD 129.99 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر MAD 129.99/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 2 TB لكل صندوق بريد
150 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
0% خصم
Plus Google Workspace
MAD 203.99 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر MAD 203.99/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 5 TB لكل صندوق بريد
500 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
عناصر تحكم محسّنة في الأمان والإدارة مثل Vault وإدارة نقاط النهاية المتقدمة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
30% خصم
Starter Google Workspace
MAD 64.99 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر MAD 64.99/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 30 GB لكل صندوق بريد
100 اجتماعات الفيديو للمشاركين
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
الأكثر شهرة
30% خصم
Standard Google Workspace
MAD 129.99 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر MAD 129.99/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 2 TB لكل صندوق بريد
150 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
0% خصم
Plus Google Workspace
MAD 203.99 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر MAD 203.99/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 5 TB لكل صندوق بريد
500 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
عناصر تحكم محسّنة في الأمان والإدارة مثل Vault وإدارة نقاط النهاية المتقدمة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
الأسئلة الشائعة حول Google Workspace
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول Google Workspace