Google Workspace أو G Suite سابقًا، هو عبارة عن مجموعة من أدوات التعاون والإنتاجية السحابية التي طورتها Google. ويأتي مع بريد إلكتروني مخصص لعملك. إنه كل ما تحتاجه لإنجاز أي شيء، الكل في مكان واحد.