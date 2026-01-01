ووردبريس هو نظام إدارة المحتوى (CMS) الأكثر استخدامًا، حيث يُشغّل أكثر من 40% من المواقع الإلكترونية. يُمكّن ملايين المُبدعين، مثلك تمامًا، من إنشاء جميع أنواع المواقع الإلكترونية كالمدونات، ومحافظ الأعمال، والسير الذاتية، والمنتديات، والمنشورات، ومواقع التجارة الإلكترونية. كونه برنامجًا مجانيًا ومفتوح المصدر، يُمكنك تثبيت ووردبريس على أي خدمة استضافة مواقع وتعديل مواقعك حسب رغبتك. ولكن، إذا كنت ترغب في تحسين أداء موقعك، فعليك اختيار خدمة استضافة مُحسّنة لووردبريس (مثل Hostinger).

بصفتها مُضيف مواقع مُوصى به من قِبل WordPress.org، تُقدم Hostinger أدوات لدعم أداء موقعك وتحسينه تشمل بنية خادم LiteSpeed المُصممة خصيصًا لووردبريس، وإضافات داخلية لتسهيل الإعداد والصيانة، وغيرها. كما تُقدم Hostinger أدوات AI ذكية لتطوير المواقع الإلكترونية بشكل أسرع وأسهل. يُمكنك إنشاء موقع كامل الوظائف باستخدام ووردبريس دون أي خبرة أو كتابة أي سطر برمجي. هل تُريد معرفة المزيد؟ اقرأ دليلنا التعليمي المتعمق الذي يشرح ما هو ووردبريس وكيف يعمل.