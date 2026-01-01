استضافة المؤسسات
استضافة احترافية مصممة للوكالات
استضافة Agency الشاملة
أداء فائق السرعة
تم تحسين خادم الويب الخاص بنا لتعزيز سرعة الموقع بنسبة تصل إلى 40%، كل ذلك دون إضافات أو إعدادات معقدة.
وصول المتعاونين
مشارك الوصول إلى موقع محدد مع عميلك أو أحد زملائك، مما يجعل عملية التعاون آمنة وسلسة.
سهلة القياس
لا حاجة لخطط استضافة متعددة - مع استضافة Agency، يمكنك توفير التكاليف عن طريق تشغيل إلى غاية 300 موقع على خطة واحدة.
عزل الموقع
يتم تشغيل كل موقع في بيئته الخاصة، مما يضمن الأداء العالي ويزيل مخاطر الأمان عبر المواقع.
إدارة مواقع العملاء المتعددة بسهولة
لوحة معلومات واحدة لجميع المواقع
بيئات إعداد خالية من المخاطر
اجعل التعاون بسيطًا
عمليات ترحيل مجانية غير محدودة
استنساخ موقع بنقرة واحدة
نسخ احتياطية بصفة تلقائية يوميا
استضافة مواقع مصممة للمحترفين
Agency Startup
مُحسّن لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية.
موارد
+ 1 شهر مجاني
لـ 12 أشهر. MAD 362.99/الشهر عند التجديد
تتضمن كل خطة جميع أدوات المطور التي تحتاجها
السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.
استضف جميع مشاريعك في مكان واحد
تطبيقات ترميز Vibe
استضف تطبيقات الواجهة الأمامية الخاصة بك بسرعة وموثوقية وسهولة.
منشئ المواقع من Hostinger
أنشئ المواقع بسرعة باستخدام واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام.
ووردبريس
ابدأ تشغيل مواقع إلكترونية قوية ومرنة مع إمكانية الوصول الكامل إلى القوالب والإضافات والتخصيصات.
PHP/HTML مخصّص
انشر المشاريع المبرمجة بالكامل والمخصصة (Laravel أو Prestashop أو أي مشروع آخر يعتمد على PHP) بسهولة.
لقد أعجبتني حقًا واجهة المستخدم. يمكنني إعداد مشروع عميل وإطلاقه في غضون 30 دقيقة.اقرأ القصة كاملة
لقد كان متخصصو Hostinger متواجدون دائمًا لمساعدتي بشكل فوري عندما أجد صعوبة في ترحيل دومينات عملائي أو الوصول إلى الواجهة الخلفية لموقعي الإلكتروني.اقرأ القصة كاملة
لقد أعجبت كثيراً بـ Hostinger وخصوصاً بخدمة العملاء المذهلة. أخيراً، لا أحتاج إلى القلق بشأن أي تحديات فنية، ويمنحني ذلك الوقت للتركيز على الجوانب الإبداعية من عملي.اقرأ القصة كاملة