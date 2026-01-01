خصم يصل إلى 66% على

استضافة المؤسسات

استضافة احترافية مصممة للوكالات

حافظ على حماية المواقع من خلال عزلها بالكامل مشاركة الوصول لكل موقع لتحقيق تعاون سلس زيادة سرعة الموقع بنسبة تصل إلى 40%
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة احترافية مصممة للوكالات
1 مليون+
مطور ووكالة يثقون بنا
10 ملايين+
مواقعا يتم إنشاؤه معنا
أكثر من 150
دولة يتم تقديم الخدمة فيها
20+
سنة من الخبرة
1 مليون+
مطور ووكالة يثقون بنا
10 ملايين+
مواقعا يتم إنشاؤه معنا
أكثر من 150
دولة يتم تقديم الخدمة فيها
20+
سنة من الخبرة

استضافة Agency الشاملة

أداء فائق السرعة
أداء فائق السرعة

تم تحسين خادم الويب الخاص بنا لتعزيز سرعة الموقع بنسبة تصل إلى 40%، كل ذلك دون إضافات أو إعدادات معقدة.

التخزين المؤقت المدمج
OPcache
تصغير الكود
تحسين الصورة تلقائيًا
وصول المتعاونين
وصول المتعاونين

مشارك الوصول إلى موقع محدد مع عميلك أو أحد زملائك، مما يجعل عملية التعاون آمنة وسلسة.

سهلة القياس
سهلة القياس

لا حاجة لخطط استضافة متعددة - مع استضافة Agency، يمكنك توفير التكاليف عن طريق تشغيل إلى غاية 300 موقع على خطة واحدة.

عزل الموقع
عزل الموقع

يتم تشغيل كل موقع في بيئته الخاصة، مما يضمن الأداء العالي ويزيل مخاطر الأمان عبر المواقع.

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

توفر بنيتنا التحتية العالمية وشبكة CDN أداءً سريعًا وموثوقًا 24/7. مع مراكز البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، يتم القضاء على أي توقف تقريبًا.
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

إدارة مواقع العملاء المتعددة بسهولة

لوحة معلومات واحدة لجميع المواقع

لوحة معلومات واحدة لجميع المواقع

تحكم كامل ورؤية واضحة لكل موقع عميل من لوحة تحكم واحدة وحديثة. واجهة مستخدم أنيقة وسهلة الاستعمال وتنقل سلس يُسهّل إدارة التحديثات والإعدادات والنشر.

بيئات إعداد خالية من المخاطر

اجعل التعاون بسيطًا

عمليات ترحيل مجانية غير محدودة

استنساخ موقع بنقرة واحدة

نسخ احتياطية بصفة تلقائية يوميا

استضافة مواقع مصممة للمحترفين

ابدأ بثقة تامة. لا مخاطر مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.

Agency Startup

مُحسّن لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية.

Startup
Professional
Growth

موارد

6 نوى CPU
12GB RAM
تخزين NVMe بسعة 300GB
4000000 إينود (ملفات ودلائل)
100 موقع
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
MAD 517.99وفِّر 66%
MAD  175.99 /الشهر

+ 1 شهر مجاني

لـ 12 أشهر. MAD 362.99/الشهر عند التجديد

دعم ذو أولية 24/7
عزل الموقع بالكامل
جديد
مشاركة الوصول لكل موقع
جديد
شبكة توصيل محتوى غير محدودة
مجاني
SSL غير محدود
مجاني
عنوان IP مخصص
استضافة ووردبريس وWooCommerce مُدارة
نسخ احتياطية يومية
تطبيقات PHP/HTML مخصصة
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما

تتضمن كل خطة جميع أدوات المطور التي تحتاجها

SSH وWP-CLI لإدارة الموقع بشكل أسرع
إدارة حسابات SFTP للوصول الآمن للفريق
توفر إدارة إصدار PHP أداءً أفضل
بيئات إعداد آمنة ومجانية
استنساخ موقع بنقرة واحدة
يحافظ مدير إعادة التوجيه على الـSEO
وظائف Cron تعمل على أتمتة المهام
فحص البرامج الضارة مجانًا
عدد غير محدود من المتعاونين
SSH وWP-CLI لإدارة الموقع بشكل أسرع
إدارة حسابات SFTP للوصول الآمن للفريق
توفر إدارة إصدار PHP أداءً أفضل
بيئات إعداد آمنة ومجانية
استنساخ موقع بنقرة واحدة
يحافظ مدير إعادة التوجيه على الـSEO
وظائف Cron تعمل على أتمتة المهام
فحص البرامج الضارة مجانًا
عدد غير محدود من المتعاونين

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

مقارنة جميع الخطط

استضف جميع مشاريعك في مكان واحد

تطبيقات ترميز Vibe

تطبيقات ترميز Vibe

استضف تطبيقات الواجهة الأمامية الخاصة بك بسرعة وموثوقية وسهولة.

منشئ المواقع من Hostinger

منشئ المواقع من Hostinger

أنشئ المواقع بسرعة باستخدام واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام.

ووردبريس

ووردبريس

ابدأ تشغيل مواقع إلكترونية قوية ومرنة مع إمكانية الوصول الكامل إلى القوالب والإضافات والتخصيصات.

PHP/HTML مخصّص

PHP/HTML مخصّص

انشر المشاريع المبرمجة بالكامل والمخصصة (Laravel أو Prestashop أو أي مشروع آخر يعتمد على PHP) بسهولة.

Dino Valdez مؤسس مشارك في RSNL Creative

لقد أعجبتني حقًا واجهة المستخدم. يمكنني إعداد مشروع عميل وإطلاقه في غضون 30 دقيقة.

اقرأ القصة كاملة

Dino Valdez

مؤسس مشارك في RSNL Creative | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar مصمم جرافيك وويب

لقد كان متخصصو Hostinger متواجدون دائمًا لمساعدتي بشكل فوري عندما أجد صعوبة في ترحيل دومينات عملائي أو الوصول إلى الواجهة الخلفية لموقعي الإلكتروني.

اقرأ القصة كاملة

Mohamed Yaseen Sattar

مصمم جرافيك وويب | designbymys.com

Jake Sinclair مصمم علامات تجارية

لقد أعجبت كثيراً بـ Hostinger وخصوصاً بخدمة العملاء المذهلة. أخيراً، لا أحتاج إلى القلق بشأن أي تحديات فنية، ويمنحني ذلك الوقت للتركيز على الجوانب الإبداعية من عملي.

اقرأ القصة كاملة

Jake Sinclair

مصمم علامات تجارية | jakesinclair.ca

دعم الخبراء ذو الأولوية للمحترفين

استجابة فورية (< 30 ثانية)
نحن هنا من أجلك 24/7
متخصصون يتقنون أكثر من 8 لغات، مما يضمن التواصل السلس
دعم الخبراء ذو الأولوية للمحترفين
هل أنت متشوق لمعرفة ما الجديد للوكالات؟
اطلع على خارطة طريقنا!

الأسئلة الشائعة حول استضافة مواقع الوكالة

اعثر على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات Hostinger الاحترافية.

ما هي استضافة مواقع الوكالة؟

ما نوع الدعم الذي يمكنني توقعه؟

كم يمكنني الربح من برنامج الإحالة؟

كم عدد العملاء الذين يمكنني إدارتهم مع Hostinger؟

كيف يمكنني الوصول إلى مواقع عملائي؟

ما نوع الوصول الذي سأحصل عليه؟

كم تبلغ تكلفة الانضمام إلى برنامج الإحالة؟

ما نوع الدعم الذي يمكن أن أتوقعه؟

هل يمكنني نقل المواقع الإلكترونية الحالية إلى Hostinger؟

جرب استضافة Agency كاملة، مع إمكانية الإلغاء متى أردت

جربه دون أي مخاطرة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.

جرب استضافة Agency كاملة، مع إمكانية الإلغاء متى أردت

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.