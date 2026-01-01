استضافة المواقع الإلكترونية هي خدمة تُتيح إمكانية الوصول إلى موقعك الإلكتروني على الإنترنت. تُوفر هذه الخدمة مساحة آمنة على الإنترنت لتخزين ملفات موقعك: كالأكواد والصور والنصوص وغيرها من المحتويات. ببساطة، أنت بحاجة إلى خطة استضافة لجعل موقعك متاحًا للجميع.

تشمل أشهر خدمات استضافة المواقع الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتجاري ما يلي:

الاستضافة المشتركة . تستضيف مواقع إلكترونية متعددة على خادم واحد، ويحصل كل مستخدم على مساحة تخزين وموارد محددة. تُعد هذه الخدمة من أرخص حلول الاستضافة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمبتدئين والمدونين.

. تستضيف مواقع إلكترونية متعددة على خادم واحد، ويحصل كل مستخدم على مساحة تخزين وموارد محددة. تُعد هذه الخدمة من أرخص حلول الاستضافة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمبتدئين والمدونين. استضافة ووردبريس . تعمل هذه الخدمة بشكل مشابه للاستضافة المشتركة. يكمن الفرق في أن شركات الاستضافة المُدارة لووردبريس تُقدم العديد من الأدوات والميزات لتحسين سرعة وأداء موقعك على ووردبريس، وتسهيل صيانته.

. تعمل هذه الخدمة بشكل مشابه للاستضافة المشتركة. يكمن الفرق في أن شركات الاستضافة المُدارة لووردبريس تُقدم العديد من الأدوات والميزات لتحسين سرعة وأداء موقعك على ووردبريس، وتسهيل صيانته. استضافة VPS . يُقسّم هذا النوع من خدمات استضافة المواقع الإلكترونية الخادم الفعلي إلى عدة أجهزة افتراضية، مما يُمكّن كل مستخدم من استخدام موارد مُخصصة وصلاحيات الجذر الكاملة. باقات استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) مُصممة خصيصًا للمستخدمين المُلِمّين بالتكنولوجيا والذين يحتاجون إلى مزيد من القوة والتحكم.

. يُقسّم هذا النوع من خدمات استضافة المواقع الإلكترونية الخادم الفعلي إلى عدة أجهزة افتراضية، مما يُمكّن كل مستخدم من استخدام موارد مُخصصة وصلاحيات الجذر الكاملة. باقات استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) مُصممة خصيصًا للمستخدمين المُلِمّين بالتكنولوجيا والذين يحتاجون إلى مزيد من القوة والتحكم. الاستضافة السحابية. في هذا الإعداد، تعمل المواقع الإلكترونية على عدة خوادم افتراضية، مما يُقلل من احتمالية توقف الخدمة وأعطال الأجهزة. تُعدّ باقات الاستضافة السحابية مثالية إذا كنت بحاجة إلى استقرار أداء موقعك الإلكتروني، على سبيل المثال، إذا كنت مطور ويب مستقلًا ولديك العديد من العملاء.

في Hostinger، نُقدم خدمة استضافة مواقع مُدارة بتقنية LiteSpeed. من خلال هذه الخدمة، نُساعدك في إدارة جميع الجوانب الفنية لتشغيل موقعك الإلكتروني، مثل صيانة الخادم وتحديثات الأمان والنسخ الاحتياطية وغيرها. يُتيح لك هذا الأمر التركيز على عملك أو إنشاء المحتوى دون القلق بشأن التفاصيل الفنية. إذا بدأتَ بخطة Premium، فستحصل على نطاق واستضافة مع مُنشئ مواقع، ومُثبّت ووردبريس بنقرة واحدة، ومساحة تخزين NVMe SSD واسعة، ونطاقا تردديا غير محدود، وغيرها الكثير، بسعر لا يُضاهى.

يمكنك الترقية إلى باقات الاستضافة السحابية إذا كنتَ بحاجة إلى مزيد من القوة، أو اختيار باقات VPS عندما تكون مستعدًا لاستضافة ذاتية الإدارة.

ما زلتَ غير متأكد من باقة استضافة المواقع الأنسب لاحتياجاتك؟ اقرأ دليلنا التعليمي حول كيفية اختيار باقة استضافة مواقع لمقارنة مُفصّلة.