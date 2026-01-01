نظام برنامج الإحالة من Hostinger
ماذا يقوله شركاؤنا
لقد كانت تجربة تعاوننا مع Hostinger مثرية حقًا. إنها شراكة توفر لنا الكثير من الرضا والفائدة المتبادلة. نوصي بشدة بـ Hostinger لكل من يسعى إلى الحصول على قيمة ثابتة في الشراكة.
لقد كانت شراكتنا مع Hostinger استثنائية. فهم ليسوا موثوقين ومحترفين فحسب، بل أيضاً ودودين ومتعاونين جداً. الالتزام الذي يظهرونه بتقديم نتائج عالية الجودة في وقت وجيز لا مثيل له. لقد استمتعت حقاً بالعمل معهم.
معدلات تحويل رائعة ومدفوعات في الموعد ودعم ممتاز. ساهمت هذه الشراكة بشكل كبير في زيادة إيراداتنا.
انضم إلى البرنامج في أربع خطوات سهلة
تسجيل فوري
سجل في أقل من دقيقة، إنه مجاني تمامًا. تحقق من حسابك واحصل على إمكانية الوصول إلى لوحة معلومات التسويق بالعمولة.
تتبع أداءك
استخدم واحدة من أفضل لوحات التحكم الخاصة ببرامج الإحالة في هذا المجال. تتبّع حملاتك وطوّرها بسهولة.
استخدم لافتات الإحالة
لن تبدأ من الصفر. احصل على جميع المواد التسويقية المخصّصة لأسلوبك في مكان واحد.
أحصل على أرباحك
تكسب عمولة مقابل كل عملية بيع مؤهلة تكملها. تبدأ العمولات من 40% وتتزايد حسب حجم المبيعات.