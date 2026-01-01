Hostinger affiliate programma

Sluit je aan bij een affiliate programma dat jouw samenwerking waardeert - het is helemaal gratis!

Wat onze partners over ons zeggen

Onze ervaring met Hostinger is werkelijk inspirerend. Het is een samenwerking die enorm veel voldoening geeft en wederzijds voordeel oplevert. Voor wie op zoek is naar blijvende waarde in een partnerschap, raden wij Hostinger zeker aan.

Onze samenwerking met Hostinger is uitzonderlijk geweest. Ze zijn niet alleen betrouwbaar en professioneel, maar ook ongelooflijk warm en ondersteunend. De toewijding die zij tonen om op tijd resultaten van hoge kwaliteit te leveren is ongeëvenaard. Werken met Hostinger is bijzonder plezierig.

Geweldige conversiepercentages, tijdige betalingen en uitstekende ondersteuning. Deze samenwerking heeft enorm bijgedragen aan het genereren van onze inkomsten.

Deelnemen aan het programma in vier eenvoudige stappen

Direct aanmelden

Meld je in minder dan een minuut aan - het is helemaal gratis. Word geverifieerd en krijg toegang tot je affiliate dashboard.

Volg je prestaties

Krijg toegang tot een van de beste affiliate controlepanelen in de branche. Volg en optimaliseer heel eenvoudig jouw campagnes.

Gebruik banners

Je zal niet met lege handen komen te staan - ontvang al het benodigde marketingmateriaal voor jouw persoonlijke stijl hier op één plek.

Ontvang je uitbetaling

Elke in aanmerking komende verkoop levert je commissie op. Dit begint met 40% en groeit afhankelijk van het verkoopvolume.

'User first' affiliate marketing

Hoge conversiepercentages

Hoge conversiepercentages

Ons merk en effectieve promotiematerialen garanderen dat het verkeer dat je onze kant op stuurt, ook daadwerkelijk wordt geconverteerd.
Commissies op basis van prestaties

Hoe meer je verkoopt, hoe hoger je commissie.
Start en groei met gemak

Stimuleer conversies met professioneel ontworpen bannerpakketten, schermafbeeldingen en meer.
Affiliate programma FAQ's

Bekijk de veelgestelde vragen zodat je een goede start kunt maken met je affiliate business.

Affiliate assets

Haal het meeste uit je partnerschap met onze merkproducten.

Affiliate Programma Overeenkomst

Kun je niet wachten om te beginnen? Lees onze richtlijnen goed door en doe mee met het programma!
Hoe ver kun je gaan?

Hoe beter je presteert, hoe hoger je commissie. We zijn er voor jou, bij elke stap die je zet.

