Hostinger affiliate programma
Wat onze partners over ons zeggen
Onze ervaring met Hostinger is werkelijk inspirerend. Het is een samenwerking die enorm veel voldoening geeft en wederzijds voordeel oplevert. Voor wie op zoek is naar blijvende waarde in een partnerschap, raden wij Hostinger zeker aan.
Onze samenwerking met Hostinger is uitzonderlijk geweest. Ze zijn niet alleen betrouwbaar en professioneel, maar ook ongelooflijk warm en ondersteunend. De toewijding die zij tonen om op tijd resultaten van hoge kwaliteit te leveren is ongeëvenaard. Werken met Hostinger is bijzonder plezierig.
Geweldige conversiepercentages, tijdige betalingen en uitstekende ondersteuning. Deze samenwerking heeft enorm bijgedragen aan het genereren van onze inkomsten.
Deelnemen aan het programma in vier eenvoudige stappen
Direct aanmelden
Meld je in minder dan een minuut aan - het is helemaal gratis. Word geverifieerd en krijg toegang tot je affiliate dashboard.
Volg je prestaties
Krijg toegang tot een van de beste affiliate controlepanelen in de branche. Volg en optimaliseer heel eenvoudig jouw campagnes.
Gebruik banners
Je zal niet met lege handen komen te staan - ontvang al het benodigde marketingmateriaal voor jouw persoonlijke stijl hier op één plek.
Ontvang je uitbetaling
Elke in aanmerking komende verkoop levert je commissie op. Dit begint met 40% en groeit afhankelijk van het verkoopvolume.