Voordat we je site kunnen verhuizen, moet je de volgende items uit onze checklist voor website migratie voorbereiden:

Een werkende link naar de beheerder van je huidige provider, zoals een inlogscherm of een wp-admin-link. Je inloggegevens – de gebruikersnaam en het wachtwoord. Zorg er bij WordPress-websites voor dat de gebruikersnaam een admin-gebruiker is. Voldoende schijfruimte bij je vorige hostingprovider om de migratie te ondersteunen. Je kunt deze informatie vinden op je configuratiescherm.

Houd er rekening mee dat ons toegewijde migratieteam ook een WordPress-website met meerdere sites kan migreren. Raadpleeg deze tutorial voor meer informatie over aanvullende vereisten en stappen.

Als je je website handmatig wilt migreren, download:

Website bestanden. Hoewel het proces kan variëren afhankelijk van je huidige hosting provider, is het maken van website back-ups redelijk vergelijkbaar.

Database. Raadpleeg onze handleiding over hoe je je database kunt exporteren met phpMyAdmin voor meer hulp.

Zorg ervoor dat je zowel de websitebestanden als de database upload naar ons platform wanneer je handmatig migreert, anders werkt je website niet.

Als je klaar bent, ga je verder met je handmatige migratie door ervoor te zorgen dat je domeinnaam verwijst naar Hostinger. Anders hebben gebruikers geen toegang tot je website.