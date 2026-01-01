De laatste websitemigratie die je ooit nodig zult hebben

Migreer een onbeperkt aantal websites gratis
AI automatiseert je website migratie, zonder gedoe of downtime
24/7 klantenondersteuning
30-dagen-geld-terug-garantie
De laatste websitemigratie die je ooit nodig zult hebben
Aanbevolen door WordPress.org

Het kan in twee stappen, de rest regelen wij voor je

Kies je plan

We hebben een breed scala aan opties. Kies simpelweg een plan met de functies en bronnen die jouw site nodig heeft.

Vul formulier in

Vul de gegevens van je website in – inclusief de URL, inloggegevens en eventuele back-up bestanden – en wij doen de rest.

Terwijl je site live blijft, regelen wij de rest

Wij verhuizen je WordPress of andere site van een andere provider snel en veilig, terwijl deze online blijft draaien.

Bekijk hoe website migratie werkt

Waarom naar Hostinger migreren?

Waarom naar Hostinger migreren?

Gebouwd voor snelheid

Onze managed hosting draait op LiteSpeed – de snelste webserver in de sector. Voor nog betere prestaties bieden we de object cache en een op maat gemaakt CDN die je website tot 40% sneller kunnen maken.

Slimme tools

Klaar voor succes

24/7 deskundige ondersteuning

Gratis migratie

Bespaar elk jaar met Hostinger

Vergelijk wat anderen vragen voor de functies die bij onze hosting zijn inbegrepen
Marktkosten
Bespaar 800 €-2.400 €+ per jaarInbegrepen
1.067 €-2.692 € jaarlijks
Gratis website migratieInbegrepen
30 €-100 €/site
AI-agent voor sitebeheerInbegrepen
20 €/maand
AI Afbeelding GeneratorInbegrepen
20 €/maand
Wereldwijd CDNInbegrepen
8 €-20 €/maand
Eigen bedieningspaneel (hPanel)Inbegrepen
10 €-15 €/maand
Geautomatiseerde back-upsInbegrepen
2 €-10 €/maand

AI-tools die meer doen, zodat jij minder hoef te doen

AI-agent Kodee

AI-agent Kodee

Beheer je WordPress-site via chat. Publiceer posts, run je WooCommerce-winkel en los problemen direct op.

AI Website Bouwer

AI Website Bouwer

Kies uit meer dan 170 templates of beschrijf je site aan AI voor snelle resultaten. Maak webshops, link-in-bio pagina's, print-on-demand sites, en nog veel meer.

Gratis e-mailmarketing tool

Gratis e-mailmarketing tool

Prachtige AI-e-mails op basis van één enkele prompt. Zet ideeën in enkele minuten om in professionele e-mails – geen ervaring met ontwerpen of coderen nodig.

Kies het plan dat bij jouw behoeften past

Kies het plan dat het beste bij je past – elk plan bevat onbeperkte, gratis websitemigraties en 30-dagen-geld-terug-garantie
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business + AI
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Inbegrepen AI-tools:

Direct AI-websites met Elementor of de Block Editor
AI-agent voor WordPress
AI WordPress website Troubleshooter

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
73% KORTING
Cloud Startup + AI
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Maak maximaal 100 websites aan
10 Node.js web apps
NIEUW
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
10 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Inbegrepen AI-tools:

Direct AI-websites met Elementor of de Block Editor
AI-agent voor WordPress
AI WordPress website Troubleshooter

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
100 PHP-workers voor drukke sites
2M inodes om je bestanden te schalen
4 GB RAM voor soepele siteprestaties
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business + AI
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Inbegrepen AI-tools:

Direct AI-websites met Elementor of de Block Editor
AI-agent voor WordPress
AI WordPress website Troubleshooter

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
73% KORTING
Cloud Startup + AI
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Maak maximaal 100 websites aan
10 Node.js web apps
NIEUW
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
10 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Inbegrepen AI-tools:

Direct AI-websites met Elementor of de Block Editor
AI-agent voor WordPress
AI WordPress website Troubleshooter

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
100 PHP-workers voor drukke sites
2M inodes om je bestanden te schalen
4 GB RAM voor soepele siteprestaties

Vertrouwd door 4+ miljoen website-eigenaren wereldwijd

Nadir Minhas

Review provider

Vanaf dag één liep alles eigenlijk gewoon vanzelf. Domein overzetten, WordPress instellen, e-mails regelen, alles ging super makkelijk.

Panda Pixel Digital

Review provider

Geweldig klantenservice! Echt super. Bedankt voor de hulp bij het overzetten van mijn website naar jullie hosting.

Bob Southwood

Review provider

Hostinger heeft me geholpen bij het verhuizen van mijn website van een andere hostingprovider waar ik niet tevreden over was.

30-dagen-geld-terug-garantie

Als je niet 100% tevreden bent, kun je binnen 30 dagen na je aankoop een teruggave van je betaling aanvragen. Het proces is eenvoudig en risicovrij. Voor meer informatie, bekijk ons terugbetalingsbeleid (uitsluitingen zijn van toepassing).

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Website migratie FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over het migreren van uw website naar Hostinger.

Wat heb ik nodig om mijn website succesvol te migreren?

Is het mogelijk om e-mails en domeinen naar Hostinger te migreren?

Wanneer verwijs ik mijn domeinnaam naar Hostinger?

Welke soorten websites kunnen niet naar Hostinger worden gemigreerd?

Hoeveel websites kan ik verhuizen?

Hoe lang duurt het om een Website naar Hostinger te verhuizen?

Moet ik mijn huidige hostingprovider informeren over de migratie?

Blijft mijn website bereikbaar tijdens het migratieproces?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.