Een gameserver is een gespecialiseerde server die is geconfigureerd voor het spelen van games. In wezen zijn er twee soorten gameservers, afhankelijk van hun eigenaar:

Openbare server – meestal eigendom van een game-ontwikkelaar of een derde partij, deze server is doorgaans beschikbaar voor iedereen die het spel heeft gekocht. Gebruikers kunnen deelnemen aan multiplayer-gameplay; Er zijn echter niet veel aanpassingsmogelijkheden.

– meestal eigendom van een game-ontwikkelaar of een derde partij, deze server is doorgaans beschikbaar voor iedereen die het spel heeft gekocht. Gebruikers kunnen deelnemen aan multiplayer-gameplay; Er zijn echter niet veel aanpassingsmogelijkheden. Je eigen server – met een speciale server kun je de game installeren, naar wens aanpassen en je vrienden uitnodigen. Dankzij de volledige controle over je server kun je kiezen wie erop kan spelen en kun je regels instellen voor de gameplay.

Ter illustratie kun je verschillende mods op je eigen Minecraft-spelserver installeren en hechtere vrienden op je Palworld toegewijde server maken.

Met onze Game Panel-abonnementen hoef je je niet aan één game te binden - host meerdere games en schakel op elk gewenst moment tussen deze games.