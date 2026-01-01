Tot 63% korting op

Gameserver Hosting

Speel games op jouw voorwaarden

Gratis wekelijkse automatische back-ups
Malwarescanner
AI-Assistent
4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
game server

Kies jouw gameserver hostingplan

62% KORTING
Game Panel 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 311,76 €). Verlengbaar voor 8,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 311,76 €). Verlengbaar voor 8,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Mod-Ondersteuning
DDoS-Beveiliging
Volledige Root-toegang
Eén klik installatie
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Datacenters wereldwijd
Host meerdere games
AMD EPYC-processors
Mod-Ondersteuning
DDoS-Beveiliging
Volledige Root-toegang
Eén klik installatie
AI-assistent aangedreven door MCP
Gratis wekelijkse back-ups
Datacenters wereldwijd
Host meerdere games
AMD EPYC-processors

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Maximaliseer stabiliteit, geniet van flexibiliteit

Toegewijde gaming servers bieden eindeloze mogelijkheden om je games te personaliseren en een community op te bouwen.

Configureer je serverinstellingen en pas je gameplay aan met volledige root-toegang, speel exclusief met je vrienden en upgrade om meer bronnen te krijgen zodra je community groeit. Weet je niet zeker welk spel je wilt spelen? Geen probleem, host meerdere games en schakel ertussen.
game server 1

Je volgende game-avontuur wacht op je

Ontgrendel uitzonderlijke prestaties, meer aanpassingsmogelijkheden en exclusieve gamesessies met je vrienden – allemaal op je eigen gameserver.

Maatwerk en controle

Jouw games, jouw server, jouw regels. Krijg volledige root-toegang tot de server en pas je games naar wens aan.

game server 2

Uitzonderlijke prestatie

Door de industrie erkende technologie voor je games. Profiteer van AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag.

game server 3

Data herstel

Maak je geen zorgen dat je je gegevens kwijtraakt: herstel ze via automatische back-ups en maak een snapshot voordat je grote wijzigingen aanbrengt.

game server 4

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Host je gameserver waar je speelt

Kies uit datacenters in Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Selecteer de serverlocatie die het dichtst bij je community ligt voor de beste gameplay-ervaring.

Image

Beproefd en vertrouwd VPS-hostingbedrijf

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Wij staan achter je

Krijg een speciaal IP-adres, een ingebouwde firewall en DDoS-bescherming om je server te beveiligen tegen cyberdreigingen. Geniet van eenvoudig beheer met een gebruiksvriendelijk configuratiescherm en directe configuratie voor meer dan 100 populaire games, waaronder Minecraft, ARK: Survival Evolved, Counter-Strike, Palworld en meer.

game server 5

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Probleemloos gamen op een VPS: laat je gameserver direct draaien

Kies uit 100+ games en richt je gameserver in een paar klikken in. Mocht je je ooit vervelen, dan kun je op elk willekeurig moment een andere game starten.

Enshrouded

Minecraft

Palworld

Rust

Satisfactory

Terraria

Valheim

Gameserver hosting FAQ's

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over onze virtuele privéserverhostingdiensten voor games.

Wat is een gameserver?

Wat zijn de voordelen van het hosten van mijn eigen gameserver?

Wat zijn de hardwarespecificaties van de servers, inclusief CPU, RAM en opslagtype?

Welke bescherming bieden jullie tegen mogelijke aanvallen?

Kan ik mijn abonnement wijzigen of mijn gameserver hosting later upgraden?

Wat voor soort ondersteuning krijg ik?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.