Satisfactory server hosting verwijst naar het huren van een gameserver om Satisfactory te spelen. Hiermee krijg je toegang tot de serverinstellingen en kun je het spel aanpassen voor een betere spelervaring, zoals het installeren van mods, het verbeteren van graphics, het toevoegen van nieuwe functies en het wijzigen van de moeilijkheidsgraad.

Nog belangrijker is dat je exclusief met je vrienden kunt spelen of je eigen gaming community kunt starten.

Hostinger Game Panel hosting wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties, AI-assistent Kodee, die je helpt bij het configureren en beheren van je server, in combinatie met uitstekende prestaties.

Als je ooit genoeg hebt van het spelen van Satisfactory, ondersteunen onze Game Panel-plannen meer dan 100 andere games, waaronder 7 Days to Die, Counter-Strike en ARK: Survival Evolved.