Lanceer je idee vandaag nog

Bouw volledig functionele websites en web apps door simpelweg te chatten met AI.
Start met één klik – geen codering, geen vertragingen.
Geen creditcard vereist

Vooraf gemaakte templates

Alle templatesWebsitesApps
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Beschrijf je idee of kies een template

Vertel AI gewoon jouw idee en zie hoe het tot leven komt — of kies een template om sneller aan de slag te gaan.

Eenvoudig wijzigingen aanbrengen

Laat AI alles bewerken – van tekst en ontwerp tot functionaliteit. Verfijn teksten en afbeeldingen zelf in de content editor.

Ga live met 1 klik

Lanceer je website met één klik onder een aangepast domein, wanneer jij er klaar voor bent.

Alles-in-één AI-partner

Van code en ontwerp tot content en SEO – Horizons regelt het allemaal. Beschrijf gewoon jouw idee en Horizons brengt het tot leven – supersnel en klaar om te lanceren.

Integraties

Koppel Stripe en Supabase en lanceer echte, bruikbare producten – geen technische vaardigheden vereist.

80+ talen

Horizons werkt in meer dan 80 talen, zodat je alles in je eigen woorden kunt gebruiken.

Snelle lancering

Profiteer van veilige hosting, een aangepast domein, zakelijke e-mail en meer – alles op één plek.

Gebouwd op de beste technologie

Horizons draait op de nieuwste LLM's en levert hoogwaardige code, teksten en ontwerpen.

Deskundige ondersteuning

Ontvang 24/7 ondersteuning van onze vriendelijke klantenservice experts, in 8 talen.

20+ jaar ervaring

Horizons is gebouwd door Hostinger, een bedrijf dat wereldwijd meer dan 4 miljoen tevreden klanten telt.

Ontdek alles wat Hostinger Horizons te bieden heeft

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

30% KORTING
Explorer
9,99  €
6,99  € /mnd
30 AI-credits/mnd
Krijg 12 maanden voor 83,88 € (normale prijs 119,88 €). Verlengbaar voor 6,99 €/mnd.
Geen gratis domein
1 gratis mailbox per website voor 1 jaar

Voordelen Explorer:

Maak 1 website
Gebruikersaccounts, logins en gegevensopslag toevoegen
Projectversie geschiedenis
SEO-geoptimaliseerde projecten
Word gevonden door AI-tools
Prompt met tekst
Basisondersteuning
MEEST POPULAIR
30% KORTING
Starter
19,99  €
13,99  € /mnd
70 AI-credits/mnd
Krijg 12 maanden voor 167,88 € (normale prijs 239,88 €). Verlengbaar voor 13,99 €/mnd.
Gratis domein voor 1 jaar
2 gratis mailboxen per website voor 1 jaar

Alles in Explorer, plus:

Maak maximaal 25 projecten
Premium 24/7 klantenondersteuning
Verkoop abonnementen
Verkoop fysieke & digitale producten
Volg projectbezoekers met analyses
Prompt met afbeeldingen en stem
Gratis chatmodus voor hulp & begeleiding
Bewerk tekst & afbeeldingen zonder hulp van AI
Top-up AI-credits wanneer je maar wilt
Samenwerken aan projecten
29% KORTING
Hobbyist
55,99  €
39,99  € /mnd
200 AI-credits/mnd
Krijg 12 maanden voor 479,88 € (normale prijs 671,88 €). Verlengbaar voor 39,99 €/mnd.
Gratis domein voor 1 jaar
5 gratis mailboxen per website voor 1 jaar

Alles in Starter, plus:

Maak maximaal 50 projecten
Code-editor
Projecten dupliceren en als template gebruiken
20% KORTING
Hustler
99,99  €
79,99  € /mnd
400 AI-credits/mnd
Krijg 12 maanden voor 959,88 € (normale prijs 1.199,88 €). Verlengbaar voor 79,99 €/mnd.
Gratis domein voor 1 jaar
5 gratis mailboxen per website voor 1 jaar

Alles in Hobbyist, plus:

Krijg vroege toegang tot nieuwe functies
Geliefd bij gebruikers, aanbevolen door leiders in de industrie

We zijn er trots op dat we contentmakers en bedrijven wereldwijd ondersteunen. Lees hier wat zij over ons zeggen.
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
@TheZoyaThinking

Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!

Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

