Beschrijf je idee of kies een template
Vertel AI gewoon jouw idee en zie hoe het tot leven komt — of kies een template om sneller aan de slag te gaan.
Eenvoudig wijzigingen aanbrengen
Laat AI alles bewerken – van tekst en ontwerp tot functionaliteit. Verfijn teksten en afbeeldingen zelf in de content editor.
Ga live met 1 klik
Lanceer je website met één klik onder een aangepast domein, wanneer jij er klaar voor bent.
Integraties
Koppel Stripe en Supabase en lanceer echte, bruikbare producten – geen technische vaardigheden vereist.
80+ talen
Horizons werkt in meer dan 80 talen, zodat je alles in je eigen woorden kunt gebruiken.
Snelle lancering
Profiteer van veilige hosting, een aangepast domein, zakelijke e-mail en meer – alles op één plek.
Gebouwd op de beste technologie
Horizons draait op de nieuwste LLM's en levert hoogwaardige code, teksten en ontwerpen.
Deskundige ondersteuning
Ontvang 24/7 ondersteuning van onze vriendelijke klantenservice experts, in 8 talen.
20+ jaar ervaring
Horizons is gebouwd door Hostinger, een bedrijf dat wereldwijd meer dan 4 miljoen tevreden klanten telt.
Ontdek alles wat Hostinger Horizons te bieden heeft
30-dagen-geld-terug-garantie
Op elk moment opzegbaar
Voordelen Explorer:
Alles in Explorer, plus:
Alles in Starter, plus:
Alles in Hobbyist, plus:
Geliefd bij gebruikers, aanbevolen door leiders in de industrie
Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.