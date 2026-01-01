Een server is in feite een fysieke machine of computer waarop websitebestanden worden opgeslagen. Als je een hostingservice koopt, huur je in principe ruimte op een server voor de hosting van je site.

Je kunt de volledige fysieke machine exclusief voor jouw site huren. Dat heet een dedicated server. Dit is echter duur en je hebt geavanceerde technische kennis nodig voor het beheren van de server.

Een eenvoudigere en voordeligere oplossing is de hosting van meerdere websites op één server, oftewel shared hosting. In dat geval wordt het onderhoud van de server verzorgd door de hostingprovider en ontvang je een controlepaneel waarmee je je account eenvoudig kunt beheren.

Dit heeft echter ook een keerzijde: omdat je serverbronnen deelt met andere gebruikers, kunnen eventuele problemen die andere sites ondervinden ook rechtstreeks van invloed zijn op jouw website.

Als je de kracht van een dedicated server wilt combineren met het gebruiksgemak van shared hosting, dan is een managed cloud hosting de perfecte keuze. Het bied je veel meer serverbronnen en -kracht dan shared hosting, terwijl je tegelijkertijd een intuïtief controlepaneel hebt.