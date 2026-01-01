Tot 85% korting op beheerde

hosting voor WordPress

Beheer je WordPress-website op een eenvoudige manier

Snel, veilig en eenvoudig in gebruik - geen technische installatie vereist. Profiteer van premium prestaties, AI-tools en 24/7 ondersteuning voor een betaalbare prijs.
30-dagen-geld-terug-garantie
Beheer je WordPress-website op een eenvoudige manier

Ontdek managed hosting voor WordPress plannen

Onze hostingdiensten bieden eersteklas prestaties, AI-tools en 24/7 ondersteuning — voor prijzen die met jou meegroeien.
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Premium voordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business + AI
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50GB NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Inbegrepen AI-tools:

Direct AI-websites met Elementor of de Block Editor
AI-agent voor WordPress
AI WordPress website Troubleshooter

Alle voordelen van Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Test wijzigingen en updates veilig met de WordPress staging tool
Bouw affiliate sites met affiliate marketingtools
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
73% KORTING
Cloud Startup + AI
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Maak maximaal 100 websites aan
10 Node.js web apps
NIEUW
100GB NVMe-opslag
10 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Inbegrepen AI-tools:

Direct AI-websites met Elementor of de Block Editor
AI-agent voor WordPress
AI WordPress website Troubleshooter

Alles wat Business te bieden heeft, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
100 PHP-workers voor drukke sites
2M inodes om je bestanden te schalen
4 GB RAM voor soepele siteprestaties
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Bespaar tijd met AI voor WordPress

AI Website Bouwer

AI Website Bouwer

Bouw een website in minder dan 1 minuut met Elementor of de Block-editor. Lanceer direct blogs, zakelijke websites of WooCommerce webshops.

AI-probleemoplosser voor websites

AI-probleemoplosser voor websites

Minimaliseer uitvaltijd met automatische foutdetectie en oplossingen - AI lost 70% van de problemen binnen enkele minuten op, zonder jouw technische input.

AI tool voor website-optimalisatie

AI tool voor website-optimalisatie

Verhoog de siteprestaties met 20% - AI past LiteSpeed-optimalisaties toe en detecteert automatisch trage query's, waardoor je een snellere, betrouwbaardere website krijgt.

Koppel je website met één klik aan de AI-tool voor e-mailmarketing

Synchroniseer je abonnees met Hostinger Reach de AI e-mailmarketingtool waarmee je binnen enkele seconden campagnes maakt en verstuurt om je doelgroep te vergroten en conversies te verhogen.
Meer informatie
Koppel je website met één klik aan de AI-tool voor e-mailmarketing
MANAGED HOSTING VOOR WORDPRESS

Razendsnelle prestaties, en uptime waar je op kunt vertrouwen

Snellere laadtijden

Zorg dat je site snel blijft met LiteSpeed-servers en slimme caching. Profiteer van een snelheidsboost tot wel 40% met code-minimalisatie, automatische beeldoptimalisatie en wereldwijde omleidingen.

Geen downtime, geen verloren bezoekers

Hogere rankings en AI-zichtbaarheid

Meer conversies

24/7 ondersteuning van WordPress specialisten

Hulp nodig? Neem op elk moment contact op met ons Klantensuccesteam via livechat of e-mail.
Ontvang deskundige WordPress-ondersteuning van onze specialisten.
Wij streven ernaar om binnen 2 minuten te reageren.
Onze specialisten zijn 24/7 bereikbaar en spreken meerdere talen.
24/7 ondersteuning van WordPress specialisten

Maximale websitebescherming

Houd je website veilig met volledig beheerde, altijd actieve bescherming. Je hoeft hiervoor niets te installeren.

Automatische verwijdering van malware

Houd je website schoon en veilig — we scannen continu op bedreigingen en verwijderen schadelijke bestanden voordat ze schade kunnen aanrichten.

Geavanceerde firewallbeveiliging

Bescherm je website tegen aanvallen: onze webapplicatiefirewall (WAF) blokkeert bedreigingen voordat ze jouw site bereiken.

DDoS-mitigatie

Zorg dat je website online blijft — wij filteren schadelijk verkeer zodat je site niet wordt platgelegd door grote aanvallen.

Volledig beheerde beveiliging

Je website blijft beschermd — wij beheren op de achtergrond alle beveiligingsactiviteiten, zodat je zelf niks handmatig hoeft te doen.

Zorgeloze WordPress hosting

Haal het maximale uit WordPress met managed hosting, inclusief premiumfuncties, voor een betaalbare prijs.
Zorgeloze WordPress hosting

Veilig testen voordat je publiceert

Breng veilig wijzigingen op je website aan met de staging-tool met één klik.

Blijf veilig zonder dat je er iets voor hoeft te doen

Verlies nooit je gegevens

Bouw sneller met professionele ontwikkelaarstools

Zet WordPress bezoekers om in klanten met slimme AI-e-mailmarketing

Synchroniseer je WordPress-abonnees in enkele seconden met Hostinger Reach – de AI-aangedreven, beginnersvriendelijke e-mailmarketingtool waarmee je prachtige campagnes kunt maken en versturen om je doelgroep te vergroten en conversies te stimuleren.
Van WordPress naar je inbox in minuten

Van WordPress naar je inbox in minuten

Verzamel abonnees rechtstreeks vanuit Gutenberg, Contact Form 7 of WPForms en synchroniseer ze direct met Hostinger Reach.
Aan de slag

Door AI gemaakte campagnes

Altijd on-brand

Prestaties in realtime volgen

Gratis bij jouw plan

Snel, gratis en onbeperkte migraties

Heb je al een WordPress-site die ergens anders wordt gehost? Verhuis alles naar Hostinger zonder dat dit invloed heeft op je SEO-rankings, of de prestaties van je site, inclusief e-commerce sites.

- Geen impact op de beschikbaarheid van de live site

- 85% van de verhuizingen is binnen 5 minuten voltooid

- Deskundige ondersteuning is beschikbaar, indien nodig

Snel, gratis en onbeperkte migraties

Vertrouwd door 4+ miljoen website-eigenaren wereldwijd

Charlie Low
Charlie Low
Medeoprichter van Nohma

Vanaf het moment dat we zijn overgestapt naar Hostinger, ervaren we het als fantastisch. We hebben nooit echt problemen gehad, en áls we wel een vraag hebben, dan is de klantenservice fenomenaal.

Jack Bies
Jack Bies
Creatief directeur

Het klantensuccesteam van Hostinger doet er alles aan om mijn probleem te begrijpen.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Ondernemer

Ik was op zoek naar een hostingbedrijf dat intuïtief is voor beginners en tegelijkertijd zeer goed is geconfigureerd voor uitstekende prestaties.

Het opbouwen van een e-commerce imperium is nu nog eenvoudiger geworden

Met managed WooCommerce hosting worden premiumprestaties betaalbaar.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Managed hosting voor WordPress FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze WordPress plannen

Waarvoor wordt WordPress gebruikt?

Wat is managed hosting voor WordPress?

Wat zijn de CPU-, RAM-, inode- en schijflimieten van managed hosting voor WordPress plannen?

Hoeveel kost goedkope WordPress hosting?

Wat zijn de verschillen tussen Hosting voor WordPress en algemene hostingdiensten?

Heb ik hosting voor WordPress nodig?

Hoe beveilig ik mijn hosting voor WordPress?

Hoe kan ik mijn WordPress site naar Hostinger overdragen?

Hoeveel websites kun je naar Hostinger verhuizen?

Hoe bouw je een WordPress-website?

Bestaat er een hostingoptie voor WordPress voor agencies of freelancers die meerdere websites beheren?

Wordt WooCommerce ondersteund door WordPress plannen?

