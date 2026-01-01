hosting voor WordPress
Beheer je WordPress-website op een eenvoudige manier
Ontdek managed hosting voor WordPress plannen
+3 mnd. gratis
Premium voordelen:
+3 mnd. gratis
Inbegrepen AI-tools:
Alle voordelen van Premium, plus:
+3 mnd. gratis
Inbegrepen AI-tools:
Alles wat Business te bieden heeft, plus:
+3 mnd. gratis
Premium voordelen:
+3 mnd. gratis
Inbegrepen AI-tools:
Alle voordelen van Premium, plus:
+3 mnd. gratis
Inbegrepen AI-tools:
Alles wat Business te bieden heeft, plus:
De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.
Bespaar tijd met AI voor WordPress
AI Website Bouwer
Bouw een website in minder dan 1 minuut met Elementor of de Block-editor. Lanceer direct blogs, zakelijke websites of WooCommerce webshops.
AI-probleemoplosser voor websites
Minimaliseer uitvaltijd met automatische foutdetectie en oplossingen - AI lost 70% van de problemen binnen enkele minuten op, zonder jouw technische input.
AI tool voor website-optimalisatie
Verhoog de siteprestaties met 20% - AI past LiteSpeed-optimalisaties toe en detecteert automatisch trage query's, waardoor je een snellere, betrouwbaardere website krijgt.
Koppel je website met één klik aan de AI-tool voor e-mailmarketing
Razendsnelle prestaties, en uptime waar je op kunt vertrouwen
Snellere laadtijden
Geen downtime, geen verloren bezoekers
Hogere rankings en AI-zichtbaarheid
Meer conversies
24/7 ondersteuning van WordPress specialisten
Maximale websitebescherming
Automatische verwijdering van malware
Houd je website schoon en veilig — we scannen continu op bedreigingen en verwijderen schadelijke bestanden voordat ze schade kunnen aanrichten.
Geavanceerde firewallbeveiliging
Bescherm je website tegen aanvallen: onze webapplicatiefirewall (WAF) blokkeert bedreigingen voordat ze jouw site bereiken.
DDoS-mitigatie
Zorg dat je website online blijft — wij filteren schadelijk verkeer zodat je site niet wordt platgelegd door grote aanvallen.
Volledig beheerde beveiliging
Je website blijft beschermd — wij beheren op de achtergrond alle beveiligingsactiviteiten, zodat je zelf niks handmatig hoeft te doen.
Zorgeloze WordPress hosting
Veilig testen voordat je publiceert
Blijf veilig zonder dat je er iets voor hoeft te doen
Verlies nooit je gegevens
Bouw sneller met professionele ontwikkelaarstools
Zet WordPress bezoekers om in klanten met slimme AI-e-mailmarketing
Van WordPress naar je inbox in minuten
Door AI gemaakte campagnes
Altijd on-brand
Prestaties in realtime volgen
Gratis bij jouw plan
Snel, gratis en onbeperkte migraties
- Geen impact op de beschikbaarheid van de live site
- 85% van de verhuizingen is binnen 5 minuten voltooid
- Deskundige ondersteuning is beschikbaar, indien nodig
Vertrouwd door 4+ miljoen website-eigenaren wereldwijd
Vanaf het moment dat we zijn overgestapt naar Hostinger, ervaren we het als fantastisch. We hebben nooit echt problemen gehad, en áls we wel een vraag hebben, dan is de klantenservice fenomenaal.
Het klantensuccesteam van Hostinger doet er alles aan om mijn probleem te begrijpen.
Ik was op zoek naar een hostingbedrijf dat intuïtief is voor beginners en tegelijkertijd zeer goed is geconfigureerd voor uitstekende prestaties.