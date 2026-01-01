WordPress is het meest gebruikte contentmanagementsysteem (CMS) en draait op meer dan 40% van alle websites. Het stelt miljoenen makers, net als jij, in staat om allerlei websites te bouwen – blogs, portfolio's, cv's, forums, publicaties en e-commercesites. Als gratis en open-source software kun je WordPress op elke webhostingdienst installeren en je websites naar wens aanpassen. Wil je de prestaties van je site echter verbeteren, kies dan voor een voor WordPress geoptimaliseerde hostingdienst (zoals Hostinger).

Als door WordPress.org aanbevolen webhost biedt Hostinger tools om de prestaties van je website te ondersteunen en te verbeteren, waaronder LiteSpeed-serverinfrastructuur speciaal voor WordPress, interne plugins voor eenvoudigere installatie en onderhoud, en meer. Hostinger biedt ook slimme AI-tools voor nog snellere en eenvoudigere websiteontwikkeling. Je kunt met WordPress een volledig functionele site maken zonder enige ervaring en zonder ook maar één regel code te schrijven.

Meer weten? Lees onze uitgebreide tutorial waarin wordt uitgelegd wat WordPress is en hoe het werkt.