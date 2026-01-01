Een domeinnaam, of kortweg domein, is vergelijkbaar met een huisadres in het echte leven. Het is hoe mensen je site online vinden - wanneer ze het domein in een webbrowser of zoekmachine invullen.

Hostinger.com is een domein, net als Google.com en Facebook.com. Idealiter wordt een domein geregistreerd onder dezelfde naam als het merk dat het vertegenwoordigt.

Benieuwd naar domeinnamen? Lees onze beginnerhandleiding: Wat is een domeinnaam?