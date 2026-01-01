Domeinnaam checken met onze tool

Ontdek, koop en registreer jouw unieke domein met onze domeinnaam zoekfunctie of AI domein generator

Gratis gegevensbescherming is inbegrepen bij elk in aanmerking komend domein

Heb je al een domein?

Verhuis deze

Kies uit de meest populaire domeinextensies

.com

Bouw vertrouwen op met het bekendste domein.

16,99  €BESPAAR 41%
9,99  € /jaar
.cloud

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .cloud.

22,99  €BESPAAR 91%
1,99  € /jaar
.shop

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .shop.

30,99  €BESPAAR 97%
0,99  € /jaar
.io

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .io.

59,99  €BESPAAR 53%
27,99  € /jaar
.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

13,99  €BESPAAR 86%
1,99  € /jaar
.info

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .info.

25,99  €BESPAAR 88%
2,99  € /jaar
.pro

Toon je vaardigheden met een .pro-domein.

25,99  €BESPAAR 88%
2,99  € /jaar
.online

Een alternatief voor .com. Generiek en universeel.

31,99  €BESPAAR 97%
0,99  € /jaar
Waarom domeinnamen bij Hostinger kopen?

Hostinger biedt betrouwbare domeinregistratiediensten met directe activering, speciale live-ondersteuning en volledig DNS-beheer.

24/7 ondersteuning

Hulp nodig? Neem op elk gewenst moment contact op met ons klantensuccesteam.

Vertrouwde domeinregistrar

Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en biedt 300 domeinextensies.

Snelle setup, simpel beheer

Registreer je domein in slechts een paar klikken – je hebt geen technische vaardigheden nodig.

Gratis privacybescherming

Wanneer je een domein registreert, worden je persoonlijke gegevens doorgaans beschikbaar in openbare databases zoals RDAP (voorheen WHOIS).
Maar dat hoeft niet zo te zijn.
Bij Hostinger is privacybescherming inbegrepen bij elke in aanmerking komende domeinregistratie. Zo blijven je persoonlijke gegevens verborgen voor derden.
Zoek een beschikbaar domein
Gratis privacybescherming

Heb je al een domeinnaam? Verhuis deze vandaag nog naar Hostinger

Je kunt je bestaande domeinnaam blijven gebruiken bij Hostinger, door deze vanaf je huidige provider te migreren. Het kost je slechts een paar klikken.
Verhuis je domein
Heb je al een domeinnaam? Verhuis deze vandaag nog naar Hostinger

Registreer gratis een domeinnaam

De meeste webhosting plannen van Hostinger worden geleverd met gratis domeinnamen. Populaire generieke topleveldomeinnamen zoals .com, .net, .org en andere extensies zijn gratis verkrijgbaar.
Zoek een beschikbaar domein
Registreer gratis een domeinnaam

6 tips voor het vinden van de perfecte domeinnaam

Hou het kort

Hou het kort

Lange websitenamen zijn moeilijk te lezen en te onthouden - houd het kort, liefst minder dan drie woorden.

Hou het simpel

Hou het simpel

Houd het simpel – vermijd streepjes, cijfers, jargon en woorden die vaak fout worden gespeld.

Gebruik je merknaam

Gebruik je merknaam

Probeer je merknaam of de belangrijkste zoekwoorden van je niche in je website-URL op te nemen.

Check beschikbaarheid

Check beschikbaarheid

Zoek uit of de naam vrij is – en check vervolgens of er geen handelsmerk op rust.

Denk lokaal

Denk lokaal

.com-TLD's zijn vaak niet beschikbaar. Overweeg landspecifieke extensies zoals .co.uk, .us of .pk.

Beslis snel

Beslis snel

De beste websitenamen zijn snel bezet. Mis je kans niet - koop vandaag nog jouw domeinnamen.

Ontdek de mogelijkheden van onze TLD-lijst

Koop .ai Domein

Koop .club Domein

Koop .co Domein

Koop .com Domein

Koop .me Domein

Koop .net Domein

Koop .online Domein

Koop .org Domein

Koop .pro Domein

Koop .shop Domein

Koop .site Domein

Koop .space Domein

Koop .store Domein

Koop .tech Domein

Koop .app Domein

Koop .at Domein

Koop .ca Domein

Koop .cc Domein

Koop .ch Domein

Koop .dev Domein

Bekijk meer

Domeinnaam zoeken FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de Domeinchecker

Wat is een domeinnaam?

Waarom zou ik een domeinnaam moeten kopen?

Wat is een subdomein en hoe werkt het?

Hoe kies je de juiste websitenaam?

Kan ik een domein dat ik heb geregistreerd later nog wijzigen?

Hoe lang is een domeinnaamregistratie geldig?

Wat zijn de vereisten om domeinnamen bij Hostinger te kopen?

Ik heb al een domeinnaam gekocht. Kan ik deze naar Hostinger verhuizen?

Wat zijn TLD's, ccTLD's en gTLD's?

Hoelang duurt het om een domeinnaam te registreren?

Hoe krijg ik een gratis domein?

Kan ik mijn domeinnaam verkopen?

Wat moet ik doen als de websitenaam niet beschikbaar is in de domeinchecker?

Wat is privacybescherming?

Wat is het verschil tussen .com, .net, .org en .info?

Wat kan ik nog meer met een domeinnaam doen, behalve er een website mee bouwen?

Wat is het verschil tussen een domeinnaam en webhosting?

Wat zijn premiumdomeinnamen en waarom zijn ze duurder?

Wij geven om jouw privacy

