.nl-domeinen zijn heel veilig. Dat gezegd hebbende, kan een domeinextensie slechts in beperkte mate iets tegen online bedreigingen doen. Je kunt de beveiliging van je site altijd verbeteren door een betrouwbare registrar en een betrouwbare webhostingprovider te kiezen.

Hostinger is ICANN-geaccrediteerd en we bieden een gratis SSL-certificaat voor je nieuwe domein met alle webhostingplannen. SSL-certificaten beschermen de uitwisseling van gevoelige informatie, zodat alleen de beoogde ontvanger er toegang toe heeft.

Om een domeinnaam bij Hostinger te registreren, scroll je omhoog naar onze Domeinchecker en typ je het gewenste websiteadres in. Als de naam beschikbaar is, klik je op Toevoegen aan winkelwagen en Doorgaan naar winkelwagen. Zodra je de aankoop hebt afgerond, moet je de registratie en verificatie voltooien. Dat is heel eenvoudig en wij begeleiden je daarbij.