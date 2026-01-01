.us-domein registratie

Realiseer je Amerikaanse droom met een .us-domeinnaam – een vertrouwde en populaire TLD in de Verenigde Staten.

.us
Jouw online succes start met een .us-domein

Het .us-domein is perfect om te laten zien dat je een zakelijke aanwezigheid hebt in de Verenigde Staten. Het is gereserveerd voor mensen met het Amerikaanse staatsburgerschap of in de VS gevestigde permanente inwoners en organisaties.
Sluit je aan bij miljoenen zelfstarters, kleinbedrijven en non-profitorganisaties die hun Amerikaanse droom al hebben gelanceerd met een .us-domeinnaam.
.us domain

Waarom zou ik een .us-domein registreren?

Omdat het kort en uniek is, en makkelijk te onthouden. Niets straalt meer "Made in America" uit dan een .us-domein. Of je nu een 'apple pie'-bedrijf, een kledingmerk of een technologiebedrijf hebt, met een .us-TLD maak je je website aantrekkelijker voor internetgebruikers in de VS.
.us domain

.us-domein FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .us-domeinnamen.

Wat is het .us-domein?

Kan iedereen een .us-domeinnaam registreren?

Kan ik een .us-domeinnaam registreren voor een zakelijke entiteit?

Hoeveel kost een .us-domein?

Zijn .us-domeinnamen goed voor mijn SEO?

