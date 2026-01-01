De .ch-domeinnaam is de officiële ccTLD van Zwitserland (landcode topniveaudomein). Het is in 1987 uitgebrachten is één van de oudste domeinextensies ter wereld. Op dit moment zijn er meer dan 2,4 miljoen geregistreerde .ch-domeinen, waarvan er veel in eigendom zijn van website-eigenaren in Europa.

De extensie staat voor "Confoederatio Helvetica" (Helvetische Confederatie), de Latijnse naam voor Zwitserland. Het vertegenwoordigt neutraliteit ten opzichte van de vier officiële talen in het land.

Door de jaren heen is de extensie populair geworden voor domeinhackingdoordat deze kan worden gecombineerd met Engelse en Duitse woorden die eindigen op “ch”. Veel Chinese website-eigenaren kiezen ook voor .ch-domeinen wanneer hun gewenste .cn-domeinnamen niet beschikbaar zijn.