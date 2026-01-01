Trek de aandacht van je publiek met een .ch domein
Laat je creativiteit de vrije loop met .ch
De .ch-extensie was aanvankelijk bedoeld als het landcode-topleveldomein van Zwitserland, maar het wordt inmiddels veel ruimer gebruikt. Tegenwoordig gebruiken veel mensen .ch namelijk voor domeinhacks met Engelse en Duitse termen die eindigen op "ch", zoals lun.ch, pea.ch en tcrn.ch voor het bedrijf TechCrunch.
Word eigenaar van een .ch-domein en vestig vandaag nog je online aanwezigheid.
Waarom zou ik een .ch-domeinnaam registreren?
Met een creatieve .ch-domeinnaam kun je indruk maken op je doelgroep en je website laten opvallen. Bovendien is de .ch-markt minder competitief dan die van populaire TLD's zoals .com, waardoor je eerder een pakkende naam zult vinden.
.ch-domein FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .ch-domeinnamen.