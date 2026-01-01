Vestig je merk met een .it-domeinnaam

.it is het nationale topleveldomein dat is toegewezen aan Italië. Het helpt je bij het verkopen van producten of diensten op de Italiaanse markt. Aan een .it-website kunnen bezoekers meteen zien dat het bedrijf een connectie heeft met dit prachtige land.

Door een .it-domeinnaam te gebruiken, bevorder je de groei van je bedrijf in Italië. Het geeft je een SEO-voordeel, omdat je site beter zichtbaar is in de lokale zoekresultaten.

Als je in de Europese Unie bent gevestigd, kun je ook domeinhacks met een .it-extensie maken. Enkele voorbeeld daarvan zijn: ex.it en spl.it.