Ga creatief aan de slag met een .it-domein of promoot je website in Italië.

.it
Vestig je merk met een .it-domeinnaam

.it is het nationale topleveldomein dat is toegewezen aan Italië. Het helpt je bij het verkopen van producten of diensten op de Italiaanse markt. Aan een .it-website kunnen bezoekers meteen zien dat het bedrijf een connectie heeft met dit prachtige land.
Door een .it-domeinnaam te gebruiken, bevorder je de groei van je bedrijf in Italië. Het geeft je een SEO-voordeel, omdat je site beter zichtbaar is in de lokale zoekresultaten.
Als je in de Europese Unie bent gevestigd, kun je ook domeinhacks met een .it-extensie maken. Enkele voorbeeld daarvan zijn: ex.it en spl.it.
.it domain

Waarom zou ik een Italiaans domein zoals .it kopen?

.it-domeinen zijn erg populair in Italië omdat ze duidelijk maken dat een merk of bedrijf producten aanbiedt die in Italië zijn gemaakt. .it helpt om de aandacht te trekken van Italiaanse online shoppers.
.it domain

