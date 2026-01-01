Een .info-domein is een generiek topniveaudomein (TLD) dat staat voor informatie. Het is een van de populairste alternatieven voor de .com- of .net-domeinextensies. Iedereen kan voor het maken van een informatiewebsite een .info-domein registreren.

De .info-TLD wordt voornamelijk gebruikt voor zakelijke doeleinden om bezoekers te informeren en inspireren. Instellingen zoals musea en bibliotheken kiezen dit domein dan ook vaak voor hun websites.

Laat je ideeën de vrije loop met een .info-domeinextensie. Het is geschikt voor iedereen die zijn ideeën wil promoten en informatie op internet wil delen.