Eine .info-Domain ist eine generische Top-Level-Domain (TLD), die für Informationen steht. Sie ist eine der beliebtesten Alternativen zu .com- oder .net-Domainendungen. Jeder kann .info-Domains registrieren, um Informations-Websites für sein Publikum zu erstellen.

Die TLD .info wird vor allem für geschäftliche Zwecke genutzt, um die Zielgruppe zu informieren und zu inspirieren. Daher wählen Institutionen wie Museen und Bibliotheken oft diese Domain für ihre Websites.

Mit einer .info-Domainerweiterung können Sie Ihren Ideen freien Lauf lassen. Diese Domain ist für alle gedacht, die ihre Ideen und Informationen im Internet verbreiten wollen.