Präsentieren Sie Ihre Stadt im Web mit einer .city-Domain.
28,99 €83 % SPAREN4,99 € /im 1. Jahr
Eine .city-Domain ist für Kommunen, Tourismusverbände oder lokale Dienstleistungsunternehmen gedacht, um das städtische Leben online darzustellen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Die Domäne, die niemals schläft
Die .city-Domain eignet sich ideal für Kommunen, Tourismusverbände, Immobilienunternehmen, lokale Nachrichtenportale, Dienstleister und stadtbezogene Blogs oder Verzeichnisse. Sie ist auch hervorragend für Bürgerinitiativen und lokale Startups geeignet.
Wenn Ihre Zielgruppe an einen bestimmten Ort gebunden ist – und Sie in der lokalen Suche erscheinen oder stadtspezifisches Vertrauen aufbauen möchten – dann ist .city die richtige Wahl.
Warum sollte man sich für einen .city-Domainnamen entscheiden?
Eine .city-Domain lokalisiert Ihre Marke sofort und stärkt die Glaubwürdigkeit bei Ihrer Zielgruppe. Sie signalisiert Nutzern, dass Ihre Website auf ihren Wohn-, Arbeits- oder Reiseort ausgerichtet ist.
Es ist auch ein kluger Schachzug für lokales SEO und Markenpositionierung – insbesondere, wenn Ihre bevorzugte .com-Domain bereits vergeben ist. Mit .city erhalten Sie eine klare, relevante Domain, die Ihren Standort in den Vordergrund rückt.
Registrieren Sie noch heute Ihre .city-Domain und bringen Sie Ihre Ecke der Welt ins Internet.