Die bevorzugte Top-Level-Domain für Online-Lounges und kreative Rückzugsorte

Nicht nur für Cafés, sondern die .cafe-Domain eignet sich hervorragend für Marken, die von Community und Kultur leben. Denken Sie an mobile Kaffeewagen, Kunstcafés, Coworking-Spaces, Food-Newsletter oder auch digitale Diskussionsplattformen.

Da es keine Branchenbeschränkungen gibt, kann sich jeder mit der Domain .cafe registrieren und seinem Online-Auftritt eine lockere Note verleihen. Ob Sie Laufkundschaft anlocken oder eine digitale Heimat schaffen möchten, in der sich Besucher wohlfühlen – .cafe ist kurz und vielseitig genug für Kreative, Kuratoren und Unternehmen.