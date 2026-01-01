Schaffen Sie mit einer .estate-Domain ein Zuhause für Ihre Marke.

Von Immobilien bis hin zu Kapitalanlagen – eine .estate-Domain verleiht Ihrem Unternehmen einen professionellen Vorteil.

.estate
Was ist eine .estate-Domain?

Eine .estate-Domain ist speziell für die Immobilienbranche konzipiert. Egal ob Sie Immobilien verwalten, Häuser anbieten oder ein Maklerbüro betreiben – sie bietet eine klare und aussagekräftige Webadresse, die Ihr Geschäftsfeld deutlich widerspiegelt.
Es eignet sich auch hervorragend für Rechtsanwälte, Finanzplaner und andere Fachleute, die sich mit der Verwaltung von Nachlässen oder Vermögenswerten befassen.
Warum eine .estate-Domain wählen?

  • Es ist unkompliziert und präzise – ein klares Signal, dass sich Ihre Website mit Immobilien oder Nachlassplanung befasst.
  • Ideal für Makler und Unternehmen – erstellen Sie eine einprägsame Website für Angebote, Dienstleistungen oder Immobilienportfolios.
  • Es ist flexibel für verschiedene Immobilientypen – nutzen Sie es für Wohn-, Gewerbe- oder Luxusimmobilien.
Helfen Sie Suchmaschinen und Kunden, Ihre Domain mit Ihren Dienstleistungen zu verknüpfen – mit einer .estate-Domain.
Zuhause ist, wo das Herz ist. Machen Sie .estate zu Ihrem Zuhause.
Domaininformationen für .estate

TLD
.estate
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja

