Construa uma base sólida para sua marca com um domínio .estate.

De imóveis a investimentos, um domínio .estate confere à sua empresa uma vantagem profissional.

O que é um domínio .estate?

Um domínio .estate foi criado para o mundo imobiliário. Seja para administrar propriedades, anunciar imóveis ou gerir uma corretora, ele oferece um endereço web claro e relevante que demonstra claramente a natureza do seu negócio.
Também é uma boa opção para profissionais das áreas jurídica, de planejamento ou financeira que lidam com patrimônio pessoal ou gestão de ativos.
Por que escolher um domínio .estate?

  • É simples e específico – um sinal claro de que seu site é sobre imóveis ou planejamento patrimonial.
  • É ótimo para corretores e imobiliárias – crie um site memorável para anúncios, serviços ou portfólios de imóveis.
  • É flexível para diferentes tipos de imóveis – use-o para os mercados residencial, comercial ou de luxo.
Ajude os mecanismos de busca e os clientes a associarem seu domínio aos seus serviços com um domínio .estate.
Lar é onde o coração está. Faça do .estate o seu lar.
