O que é um domínio .estate?

Um domínio .estate foi criado para o mundo imobiliário. Seja para administrar propriedades, anunciar imóveis ou gerir uma corretora, ele oferece um endereço web claro e relevante que demonstra claramente a natureza do seu negócio.

Também é uma boa opção para profissionais das áreas jurídica, de planejamento ou financeira que lidam com patrimônio pessoal ou gestão de ativos.