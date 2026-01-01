Reúna sua equipe com um domínio .group
R$ 164,99ECONOMIZE 76%R$ 38,99 /1º ano
Criado para equipes, comunidades, marcas cooperativas e outras ideias focadas em colaboração, um domínio .group destaca você. É curto, fácil de lembrar e feito para unir pessoas.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Criado para equipes, desenvolvido para conexões.
Um domínio .group foi concebido para projetos colaborativos. Ele sinaliza um propósito compartilhado, tornando-o ideal para projetos ou marcas construídas em torno da união de pessoas.
De fóruns a grupos de trabalho, de causas sociais a marcas compartilhadas, a extensão de domínio .group dá vida à sua visão coletiva com um nome que diz: "Estamos juntos nessa".
Apresente seu projeto .group com confiança.
Ideal para o seu site principal, uma área privada para membros ou um projeto específico, um domínio .group é flexível e profissional, independentemente de como você o utilize.
Garanta o seu domínio .group ideal antes que outra pessoa o registre. Com a Hostinger, é rápido, simples e com o suporte das nossas ferramentas confiáveis de gerenciamento de domínios.