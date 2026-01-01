Criado para equipes, desenvolvido para conexões.

Um domínio .group foi concebido para projetos colaborativos. Ele sinaliza um propósito compartilhado, tornando-o ideal para projetos ou marcas construídas em torno da união de pessoas.

De fóruns a grupos de trabalho, de causas sociais a marcas compartilhadas, a extensão de domínio .group dá vida à sua visão coletiva com um nome que diz: "Estamos juntos nessa".