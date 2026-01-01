O que é um domínio .pk?

Um domínio .pk é um domínio de código de país de nível superior (ccTLD) para o Paquistão – um mercado grande e em crescimento. Com seu próprio domínio .pk, você causará uma boa impressão nos paquistaneses, demonstrando que sua empresa está comprometida com o mercado. Você também terá uma classificação mais alta em buscas locais, já que a extensão .pk indica ao Google que seu site opera no Paquistão.

Registre um domínio .pk hoje mesmo e lance um site localizado para o Paquistão.