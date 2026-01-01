Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
A chave para o seu sucesso no Paquistão: um domínio .pk.

R$  307,99 /1º ano

Invista em um domínio .pk e impulsione o crescimento do seu negócio no Paquistão com um endereço de website confiável e credível.

.pk
O que é um domínio .pk?

Um domínio .pk é um domínio de código de país de nível superior (ccTLD) para o Paquistão – um mercado grande e em crescimento. Com seu próprio domínio .pk, você causará uma boa impressão nos paquistaneses, demonstrando que sua empresa está comprometida com o mercado. Você também terá uma classificação mais alta em buscas locais, já que a extensão .pk indica ao Google que seu site opera no Paquistão.
Registre um domínio .pk hoje mesmo e lance um site localizado para o Paquistão.
Domínio .pk

Por que registrar um domínio .pk?

  • Demonstre compromisso com o mercado paquistanês, independentemente do seu nicho.
  • Construa confiança e credibilidade com o público local.
  • Garanta seu domínio .pk antes que concorrentes ou revendedores o registrem.
  • Evite pagar preços inflacionados mais tarde, registrando-o agora.
Domínio .pk

