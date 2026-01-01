A chave para o seu sucesso no Paquistão: um domínio .pk.
R$ 307,99 /1º ano
Invista em um domínio .pk e impulsione o crescimento do seu negócio no Paquistão com um endereço de website confiável e credível.
O que é um domínio .pk?
Um domínio .pk é um domínio de código de país de nível superior (ccTLD) para o Paquistão – um mercado grande e em crescimento. Com seu próprio domínio .pk, você causará uma boa impressão nos paquistaneses, demonstrando que sua empresa está comprometida com o mercado. Você também terá uma classificação mais alta em buscas locais, já que a extensão .pk indica ao Google que seu site opera no Paquistão.
Registre um domínio .pk hoje mesmo e lance um site localizado para o Paquistão.
Por que registrar um domínio .pk?
- Demonstre compromisso com o mercado paquistanês, independentemente do seu nicho.
- Construa confiança e credibilidade com o público local.
- Garanta seu domínio .pk antes que concorrentes ou revendedores o registrem.
- Evite pagar preços inflacionados mais tarde, registrando-o agora.