Um domínio .help é criado para equipes de suporte, recursos ou guias que oferecem respostas e assistência online.
Estenda a mão amiga – literalmente.
A extensão .help é ideal para qualquer pessoa que ofereça orientação ou suporte – incluindo centros de atendimento ao cliente, blogs com tutoriais, bases de conhecimento, instituições de caridade e comunidades online.
É também uma ótima opção para documentação de produtos, plataformas educacionais e empresas que desejam um espaço dedicado para perguntas frequentes ou solução de problemas.
Por que escolher um domínio .help?
Um domínio .help gera confiança imediata. Os visitantes sabem exatamente o que esperar: um lugar que existe para resolver problemas ou fornecer respostas.
Além disso, é menos concorrido do que os domínios tradicionais, então você tem mais chances de conseguir o nome exato que deseja. E funciona muito bem como um site independente ou como um subdomínio de suporte para sua marca principal.
Pronto para fazer a diferença online? Registre seu domínio .help hoje mesmo e deixe que seu apoio chegue às pessoas que precisam dele.