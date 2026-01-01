Estenda a mão amiga – literalmente.

A extensão .help é ideal para qualquer pessoa que ofereça orientação ou suporte – incluindo centros de atendimento ao cliente, blogs com tutoriais, bases de conhecimento, instituições de caridade e comunidades online.

É também uma ótima opção para documentação de produtos, plataformas educacionais e empresas que desejam um espaço dedicado para perguntas frequentes ou solução de problemas.