O domínio .tax foi criado para que profissionais e consultores tributários ofereçam serviços como consultoria tributária, gestão de declarações de imposto de renda ou compartilhamento de dicas financeiras online.

.tax
O que é um domínio .tax?

O domínio .tax foi criado para profissionais e empresas que lidam com impostos – desde contadores e consultores até fornecedores de software e especialistas jurídicos.
É uma área profissional e focada que demonstra imediatamente especialização e gera confiança com potenciais clientes.
Por que escolher um domínio .tax?

  • Isso informa aos visitantes exatamente o que você faz. Um domínio .tax fala por si só.
  • Isso ajuda a melhorar a visibilidade – nomes de domínio relevantes podem contribuir para melhores classificações nos mecanismos de busca.
  • É ótimo para portais de clientes ou ferramentas fiscais. Use-o para logins seguros, páginas de agendamento ou calculadoras.
Um domínio .tax também oferece mais opções de nomes, pois é mais fácil obter o nome desejado em comparação com .com ou .net.
Garanta seu domínio .tax e dê aos seus serviços a clareza que eles merecem.
