O que significa um domínio .cz?

O domínio .cz é um domínio de topo de código de país (ccTLD) especializado para a República Checa, disponível para qualquer pessoa registar. Recomendamos que obtenha este ccTLD se planeia lançar o seu negócio na República Checa, independentemente do seu setor ou nicho de mercado.

Garanta seu próprio domínio .cz – mostre que sua marca está comprometida com o mercado checo e cause uma boa primeira impressão em potenciais parceiros e clientes.