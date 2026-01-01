Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Por que registrar um domínio .net.in?

Dê à sua presença digital uma identidade profissional e local.
  • Alcance clientes, usuários ou parceiros em toda a Índia com um domínio confiável.
  • Destaque o foco técnico – ótimo para ISPs, provedores de TI, desenvolvedores e serviços de infraestrutura.
  • Aumente a visibilidade nos resultados de pesquisa locais com uma extensão específica para o país.
  • Garanta a presença da sua marca na Índia sem precisar competir por domínios globais como o .com.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .net.in?

Um domínio .net.in é uma extensão específica para empresas e profissionais na Índia, particularmente nos setores de tecnologia, redes e infraestrutura de serviços. Ele combina a associação técnica do .net com a relevância geográfica do .in.
Seja para criar uma plataforma digital, oferecer serviços online ou administrar um negócio baseado em rede, o .net.in ajuda você a se conectar com usuários que valorizam a relevância local e uma infraestrutura confiável.
Criar uma presença mais forte no espaço digital da Índia.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

