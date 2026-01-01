Seja dono da sua expertise no espaço online com um domínio .guru.
R$ 274,99ECONOMIZE 94%R$ 16,99 /1º ano
O domínio .guru, que representa universalmente qualquer tipo de especialização, ajuda a divulgar serviços de ensino, consultoria ou coaching em qualquer tópico ou conjunto de habilidades. Ou você simplesmente quer compartilhar sua sabedoria conquistada com o mundo? Isso também funciona.
Um complemento perfeito para nomes de domínio que transmitem ideias e inspiram ação.
O domínio .guru melhora a percepção do seu público sobre o seu site. Seja você um mentor de tecnologia, um treinador físico, um especialista em produtividade ou um mestre da culinária, essa extensão ajuda você a consolidar sua posição e a construir confiança desde o primeiro clique.
Mostre aos visitantes do seu site que eles chegaram ao lugar certo para encontrar informações relevantes. Dê um toque especial ao seu endereço web com a extensão .guru.
Feito para mentores, criadores e curiosos.
Seu conhecimento é extremamente valioso e fruto de muito esforço. Então, por que não exibi-lo com um nome que reflita sua autoridade? Com .guru, você pode criar um espaço digital focado e inconfundivelmente seu.
É o domínio ideal para marcas pessoais, educadores online, plataformas de aconselhamento, blogs de nicho ou consultores que procuram se destacar em meio a uma infinidade de nomes genéricos.
Seja qual for a sua área de especialização, o domínio .guru ajuda você a se destacar como guia, mentor ou referência na sua área. Garanta hoje mesmo o seu domínio perfeito e deixe sua marca falar por si só.