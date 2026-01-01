Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Seja qual for o tipo de serviço que você oferece — médicos, cuidados de bem-estar ou tratamentos —, um domínio .clinic ajuda os pacientes a encontrarem você.

O que é um domínio .clinic?

O domínio .clinic foi criado para profissionais da saúde que desejam uma presença online limpa, clara e profissional. De consultórios particulares e odontológicos a centros de terapia e clínicas de bem-estar, esse domínio transmite confiança e cuidado desde o primeiro clique.
É ideal para apresentar seus serviços, agendar consultas ou simplesmente ajudar os pacientes a se conectarem com confiança.
Por que registrar um domínio .clinic?

  • É fácil para os pacientes encontrarem e lembrarem – um domínio focado que fala diretamente com seu público.
  • Funciona em diversas especialidades, sejam elas médicas, odontológicas, terapêuticas ou de cuidados alternativos.
  • Permite que você evite a concorrência com o .com e obtenha um domínio que se adapte melhor à sua clínica.
Um domínio .clinic também favorece o SEO local e ajuda os mecanismos de busca a entenderem seus serviços e localização com mais clareza.
Proteja seu domínio .clinic – facilite para que as pessoas confiem em você e o escolham.
