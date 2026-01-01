O que é um domínio .clinic?

O domínio .clinic foi criado para profissionais da saúde que desejam uma presença online limpa, clara e profissional. De consultórios particulares e odontológicos a centros de terapia e clínicas de bem-estar, esse domínio transmite confiança e cuidado desde o primeiro clique.

É ideal para apresentar seus serviços, agendar consultas ou simplesmente ajudar os pacientes a se conectarem com confiança.