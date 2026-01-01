Eduque com um domínio .academy
.academy é perfeito para escolas, cursos ou treinamentos – um nome que ensina e inspira.
O que é um domínio .academy?
Um domínio .academy é ideal para instituições, educadores e criadores de conteúdo focados no compartilhamento de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades. Seja você responsável por um curso online, um centro de treinamento profissional ou uma comunidade educacional, esse domínio informa imediatamente aos visitantes sobre o que trata o seu site.
É ideal para qualquer pessoa que ofereça experiências de aprendizagem estruturadas, desde academias locais até plataformas globais de e-learning.
Por que escolher um domínio .academy?
O domínio .academy ajuda a demonstrar a experiência em ensino.
- Ele sinaliza imediatamente o foco do seu site em aprendizado, educação ou treinamento.
- Ele adiciona profissionalismo e autoridade a escolas, plataformas e instrutores.
- Ele ajuda seu site a ter uma classificação melhor para termos de pesquisa relacionados à educação.
O domínio .academy também é incrivelmente versátil, seja você uma instituição tradicional, um programa de nicho ou uma marca de aprendizagem digital.
