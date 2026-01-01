O que é um domínio .academy?

Um domínio .academy é ideal para instituições, educadores e criadores de conteúdo focados no compartilhamento de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades. Seja você responsável por um curso online, um centro de treinamento profissional ou uma comunidade educacional, esse domínio informa imediatamente aos visitantes sobre o que trata o seu site.

É ideal para qualquer pessoa que ofereça experiências de aprendizagem estruturadas, desde academias locais até plataformas globais de e-learning.