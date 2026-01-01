Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
O que é um domínio .academy?

Um domínio .academy é ideal para instituições, educadores e criadores de conteúdo focados no compartilhamento de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades. Seja você responsável por um curso online, um centro de treinamento profissional ou uma comunidade educacional, esse domínio informa imediatamente aos visitantes sobre o que trata o seu site.
É ideal para qualquer pessoa que ofereça experiências de aprendizagem estruturadas, desde academias locais até plataformas globais de e-learning.
Por que escolher um domínio .academy?

O domínio .academy ajuda a demonstrar a experiência em ensino.

  • Ele sinaliza imediatamente o foco do seu site em aprendizado, educação ou treinamento.
  • Ele adiciona profissionalismo e autoridade a escolas, plataformas e instrutores.
  • Ele ajuda seu site a ter uma classificação melhor para termos de pesquisa relacionados à educação.
O domínio .academy também é incrivelmente versátil, seja você uma instituição tradicional, um programa de nicho ou uma marca de aprendizagem digital.
Comece a dar aulas online com um domínio .academy.
