O que é um domínio .black?

O domínio .black é ideal para marcas de luxo, designers, casas noturnas, artistas, músicos e criadores que buscam uma identidade marcante.

É também uma cor popular entre artistas e músicos que a utilizam para transmitir significado ou definir um foco estético. Se a sua marca se inclina para visuais de alto contraste ou minimalismo, o preto proporciona a moldura perfeita.