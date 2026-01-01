Dê destaque à sua marca com um domínio .fitness
R$ 263,99ECONOMIZE 88%R$ 32,99 /1º ano
Um domínio .fitness é ideal para treinadores, academias e marcas de bem-estar promoverem treinos e dicas de saúde.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Mostre seu condicionamento físico online
Esta extensão é perfeita para profissionais de fitness, aplicativos de treino, horários de aulas, marcas de bem-estar, academias e influenciadores.
Também é ótimo para lojas de suplementos, serviços de treinamento ou comunidades online que promovem um estilo de vida ativo.
Por que escolher um domínio .fitness?
Um domínio .fitness comunica instantaneamente o assunto do seu site. Ele agrega credibilidade, ajuda no SEO e torna seu nome mais memorável para pessoas que buscam conteúdo relacionado à saúde ou exercícios físicos.
Isso também lhe dá a oportunidade de obter um nome de domínio que combine melhor com a sua marca – especialmente se a versão .com já estiver registrada.
Pronto para expandir sua marca e seu público? Registre seu domínio .fitness hoje mesmo e leve sua presença online para o próximo nível.