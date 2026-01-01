Destaque-se online com um domínio .cx

Um domínio .cx é um domínio de topo de código de país (ccTLD), criado para a Ilha Christmas – uma pequena ilha australiana próxima à Indonésia. Isso o torna uma escolha ideal se seu público-alvo reside lá. Alternativamente, domínios .cx podem atender a necessidades muito mais versáteis, como criptomoedas, experiência do cliente ou startups.

Registre seu domínio .cx hoje mesmo e crie uma identidade online única.