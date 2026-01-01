Inove e seja criativo com um domínio .cx
R$ 126,99ECONOMIZE 13%R$ 109,99 /1º ano
Atraia e converta leads com um domínio .cx. Perfeito para startups inovadoras, empresas de criptomoedas ou páginas de experiência do cliente.
Destaque-se online com um domínio .cx
Um domínio .cx é um domínio de topo de código de país (ccTLD), criado para a Ilha Christmas – uma pequena ilha australiana próxima à Indonésia. Isso o torna uma escolha ideal se seu público-alvo reside lá. Alternativamente, domínios .cx podem atender a necessidades muito mais versáteis, como criptomoedas, experiência do cliente ou startups.
Registre seu domínio .cx hoje mesmo e crie uma identidade online única.
.cx é um bom domínio?
Resumindo, sim. Um domínio .cx é ótimo para startups de tecnologia, agências criativas e marcas pessoais. Ele ajuda você a criar um endereço de site memorável e exclusivo para o seu negócio.
Graças à alta disponibilidade, você poderá escolher entre uma grande variedade de nomes disponíveis. No entanto, é possível que o nome desejado já esteja registrado em domínios .com ou outras extensões populares.
Graças à sua versatilidade, você pode operar em diversos mercados com um domínio .cx. Melhor ainda, ele se adapta a vários setores, desde tecnologia e criptomoedas até marketing.